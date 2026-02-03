El calendario económico global para las sesiones europea y norteamericana es relativamente tranquilo en comparación con las publicaciones importantes que tuvieron lugar el día de ayer. Los mercados ya han asimilado la decisión del Banco de la Reserva de Australia de subir los tipos de interés, un movimiento que contradijo las previsiones de varios bancos de inversión que esperaban que el RBA mantuviera la pausa durante más tiempo. Mientras tanto, los datos de inflación en Francia siguen sorprendiendo a la baja. El IPC anual francés se desaceleró hasta solo el 0,3% interanual, por debajo del consenso del 0,6% y muy por debajo del 0,8% previo. En términos mensuales, los precios cayeron un notable 0,3%.

El principal foco de atención para los participantes del mercado esta semana sigue siendo la parálisis operativa en Washington. El cierre del Gobierno estadounidense ha obligado a cerrar agencias federales clave, incluida la BLS. Como consecuencia, el muy esperado informe de empleo NFP, originalmente programado para este viernes, ha sido oficialmente pospuesto.

En ausencia de datos laborales de primer nivel en Estados Unidos, la agenda de hoy se desplaza hacia discursos de bancos centrales, datos privados de inventarios y la actualización del mercado laboral de Nueva Zelanda. Los inversores también mantienen la vista puesta en la temporada de resultados corporativos, con AMD lista para publicar sus cifras tras el cierre de Wall Street.

Calendario Económico

13:00 – Discurso de Barkin (Fed)

14:40 – Discurso de Bowman (Fed)

21:40 – Informe semanal de inventarios de crudo API

21:45 – Datos laborales de Nueva Zelanda (Q4): Variación del empleo: Exp. 0,5% t/t; Prev. 0,5% t/t Índice de Costes Laborales: Exp. 0,3% t/t; Prev. 0,0% t/t Tasa de desempleo: Exp. 5,3%; Prev. 5,3%

22:00 – PMI de servicios de Australia: Exp. 56; Prev. 51,1

Resultados Corporativos

AMD (AMD.US) – Tras el cierre del mercado

Merck (MRK.US) – Pre-market

PepsiCo (PEP.US) – Pre-market

Pfizer (PFE.US) – Pre-market

AMD se espera que registre ingresos de 9.670 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 27%. Si la compañía cumple estas previsiones, ampliaría el impulso del tercer trimestre, cuando los ingresos superaron el consenso en un 5%. El consenso de BPA se sitúa en 1,32 dólares. Históricamente, AMD ha mostrado un rendimiento moderadamente superior, superando las estimaciones de ingresos por un promedio ligeramente superior al 2% durante los últimos ocho trimestres.