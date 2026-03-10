Las acciones de Oracle se disparan 7% después de reportar un salto de 84% en infraestructura cloud y una guía mejor de lo esperado

El mercado mira la conversión de backlog en ventas y caja, y cuánto capital se necesita para instalar capacidad, con capex de 50 mil millones y 30 mil millones ya levantados en financiamiento.

El motor fue la nube : cloud total 8,9 mil millones (+44% interanual) y infraestructura en la nube 4,9 mil millones (+84%), mientras el software tradicional avanzó poco.

Oracle combinó crecimiento alto en ingresos y utilidades con una aceleración fuerte en nube e infraestructura en la nube , y además elevó la guía de ingresos para 2027 .

Oracle sube 7% en el aftermarket tras entregar un tercer trimestre fiscal de 2026 que cambia la apuesta por infraestructura para inteligencia artificial, la empresa combinó crecimiento alto en ingresos y utilidades con una aceleración fuerte en nube, y además elevó la guía de ingresos para 2027. La perspectiva del trimestre es de demanda sólida, pero con el mercado mirando de cerca cuánto capital se necesita para convertir esa demanda en capacidad instalada.

Principales cifras reportadas frente a estimado

Utilidad por acción ajustada: 1,79 frente a 1,70

1,79 frente a 1,70 Ingresos: 17,19 mil millones de dólares frente a 16,91 mil millones

17,19 mil millones de dólares frente a 16,91 mil millones Ingresos de nube: 8,9 mil millones frente a 8,85 mil millones

8,9 mil millones frente a 8,85 mil millones Infraestructura en la nube: 4,9 mil millones frente a 4,74 mil millones

4,9 mil millones frente a 4,74 mil millones Obligaciones de desempeño pendientes: 553 mil millones frente a 556 mil millones

Detrás de ese cuadro, el motor fue la nube. El negocio cloud total llegó a 8,9 mil millones y creció 44 % interanual, con infraestructura en la nube saltando 84 % hasta 4,9 mil millones, un ritmo que sugiere captura de proyectos nuevos de capacidad y no solo migraciones graduales.

En aplicaciones, el crecimiento fue más parejo. SaaS sumó 4,0 mil millones y creció 13 %, con Fusion ERP y NetSuite ERP en 1,1 mil millones cada uno, ambos en doble dígito, mientras el software tradicional avanzó poco y confirmó que el impulso estructural sigue moviéndose hacia contratos cloud.

El dato más estratégico fue la expansión del backlog medido como obligaciones de desempeño pendientes, que subió a 553 mil millones, un alza de 325 % interanual y 29 mil millones sobre el trimestre previo. Oracle atribuyó la mayor parte del aumento a contratos de gran escala asociados a inteligencia artificial y sostuvo que muchos incluyen prepagos o GPUs provistas por clientes, un detalle que reduce el riesgo de que cada dólar de backlog implique el mismo salto en financiamiento corporativo.

Aun así, la capacidad física sigue siendo el cuello de botella, por eso el mercado está atento a plazos de despliegue y a la disciplina de ejecución.

Rentabilidad y caja

En rentabilidad, la compañía mostró apalancamiento operativo. El ingreso operativo fue 5,5 mil millones bajo estándar contable y 7,4 mil millones en ajustado, con este último creciendo 19 %, mientras el ingreso neto fue 3,7 mil millones en GAAP y 5,2 mil millones en non GAAP.

En caja, el flujo de operación de los últimos doce meses llegó a 23,5 mil millones, con crecimiento de 13 %, un punto relevante porque el debate en el sector es si la carrera por centros de datos erosiona la generación de caja en el corto plazo.

Guía: lo que implica para el próximo trimestre

Crecimiento de ingresos del cuarto trimestre entre 19 y 21 % en dólares, el consenso apuntaba a 20 %

entre 19 y 21 % en dólares, el consenso apuntaba a 20 % Utilidad por acción ajustada entre 1,96 y 2,00, el consenso apuntaba a 1,70

entre 1,96 y 2,00, el consenso apuntaba a 1,70 Crecimiento de nube entre 46 y 50 % en dólares

La guía consolida un escenario de crecimiento alto, con nube creciendo varias veces más rápido que el total, y además la compañía elevó su guía de ingresos para 2027 a 90 mil millones, manteniendo para 2026 ingresos de 67 mil millones y capex de 50 mil millones.

En financiamiento, Oracle ya levantó 30 mil millones mediante bonos y preferentes convertibles, dentro de un plan más amplio para ampliar infraestructura, lo que deja claro que la historia de resultados seguirá cruzada por balance y por retorno del capital invertido, además de demanda.

Lo que queda por validar

Lo que queda por validar es la conversión del backlog en ventas reconocidas y en caja, sin atrasos de capacidad y sin que el costo de GPUs y data centers se coma el avance de márgenes. Si Oracle sostiene la aceleración de infraestructura y mantiene control de ejecución, el trimestre funciona como un reanclaje de expectativas. Si aparecen demoras o presiones de financiamiento, el mercado volverá a mirar el mismo riesgo que la acción ha tenido encima en los últimos meses.

En el gráfico M15, Oracle venía consolidando a la baja alrededor de 149,6, con el precio quedando por debajo de las medias SMA50 y SMA200, una señal de debilidad de corto plazo tras el desplome previo desde la zona 158–159 hacia 147–148. Lo llamativo es el salto post cierre marcado en el gráfico, que implicaría un gap alcista de gran magnitud y un quiebre por encima de resistencias recientes; si ese movimiento se confirma en apertura, el mercado suele poner a prueba si el precio sostiene sobre 158–159 o si aparece toma de utilidades con riesgo de relleno parcial del gap hacia 152–150. Fuente: xStation5.

