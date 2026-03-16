Calendario semanal de mercados: agenda internacional y regional (16/03 /2026- 20/03/2026)

El mercado entra en una semana de bancos centrales con los titulares todavía dominados por la guerra en Oriente Medio y su transmisión a inflación. El petróleo sigue siendo el principal impulsor de expectativas, y cualquier novedad sobre seguridad de rutas y liberación de reservas puede mover de forma inmediata al dólar, a los rendimientos de los bonos y al apetito por riesgo. En este contexto, la lectura macro se vuelve incómoda, una vez que el shock de energía presiona el componente de precios mientras amenaza el crecimiento, elevando el riesgo de un escenario de menor actividad con inflación más persistente.

Con ese marco, la semana será un examen de función de reacción para la Fed y el resto. El consenso apunta a tasas sin cambios, pero el tono y las proyecciones importan más que la decisión. Si los bancos centrales priorizan el riesgo inflacionario, es probable que el mercado siga recortando apuestas de recortes y mantenga presión alcista en rendimientos, si enfatizan crecimiento y mirar a través del shock, el alivio en tasas puede ser transitorio mientras el petróleo siga cerca del centro del debate.

Agenda económica internacional

El calendario combina datos de actividad con una batería de decisiones de política monetaria. La semana parte con China (ventas minoristas y producción industrial) y con la inflación de Canadá, más producción industrial en EE. UU., antes de que el foco gire rápidamente a reuniones. El martes llega la decisión del RBA y el miércoles concentra el evento principal con la decisión y proyecciones de la Fed, junto con inflación PPI en EE. UU. y el HICP de la Eurozona, además de la decisión del Banco de Canadá. El jueves es el día más cargado en Europa con BoJ, SNB, Riksbank, BoE, BCE y CNB, y el viernes se traslada a Asia con la decisión de tasa en China. En la práctica, será una semana donde los mercados van a buscar señales de cuánto está dispuesto cada banco central a tolerar el shock energético antes de ajustar el sesgo de política.

Agenda económica regional

En Chile, el foco está en cuentas nacionales y balance externo del 4T, el miércoles se publican cuenta corriente y PIB (variación trimestral y anual), claves para calibrar tracción de crecimiento y necesidad de financiamiento externo en un entorno donde el shock energético puede tensionar tipo de cambio y primas locales. En México, el viernes se conoce la demanda agregada y el gasto privado del 4T (trimestral y anual), un bloque relevante para dimensionar cuánto impulso doméstico queda tras el encarecimiento de energía y el endurecimiento de condiciones financieras globales.

En Colombia, la semana combina actividad y sector externo, el lunes salen producción industrial y ventas minoristas de enero. El miércoles el ISE (actividad económica) de enero y el jueves balanza comercial e importaciones de enero, útiles para leer demanda interna y vulnerabilidad externa. En Perú, los datos clave ya se publicaron el domingo, el PIB de enero creció 3,54% interanual (por debajo del 3,83% previo), mientras el desempleo de febrero subió a 6,4% (ligeramente sobre 6,3% previo), sugiriendo un arranque de año aún con expansión pero con una señal algo menos dinámica y un mercado laboral que no termina de aflojar.

Geopolítica

Las noticias de Oriente Medio siguen funcionando como el principal amplificador de volatilidad. Se monitorea la seguridad del Estrecho de Ormuz y la infraestructura logística/energética (puertos, depósitos, rutas), con impacto directo en petróleo y, por arrastre, en expectativas de inflación. Cualquier señal de normalización operativa (reaperturas parciales, corredores de seguridad, reanudación de vuelos) tiende a aliviar primas de riesgo, pero el mercado sigue sensible a episodios puntuales (drones/ataques) que puedan reactivar el temor a interrupciones de oferta.



Noticias corporativas internacionales

El flujo corporativo de la semana combina banca europea, grandes tecnológicas e inversión en infraestructura digital. La oferta de UniCredit por Commerzbank reabre el debate de consolidación bancaria en Europa y puede mover el sector por implicancias de capital, sinergias y regulación. En tecnología, el acuerdo de Meta para asegurar acceso a infraestructura de nube con Nebius refuerza que el gasto en capacidad (centros de datos/IA) sigue alto, con impacto en la cadena de inversión tecnológica. En paralelo, el inicio de la conferencia de IA de Nvidia suele concentrar atención en narrativa de demanda, mientras la temporada de anuncios corporativos sigue muy sensible al entorno de costos energéticos y condiciones financieras.



Agenda macroeconómica detallada (GMT-3)



Lunes 16 de marzo de 2026 09:30 → Canadá → Inflación IPC 10:15 → EE. UU. → Producción industrial 12:00 → Colombia → Producción industrial YoY (ene.) 12:00 → Colombia → Ventas minoristas YoY (ene.)



Martes 17 de marzo de 2026 00:30 → Australia → Decisión del RBA 04:30 → Suiza → Inflación PPI 17:40 → EE. UU. → Inventarios de crudo (API, semanal)



Miércoles 18 de marzo de 2026 07:00 → Eurozona → Inflación HICP 08:30 → Chile → Cuenta corriente (4T) 08:30 → Chile → PIB (4T) 09:30 → EE. UU. → Inflación PPI 10:15 → Canadá → Decisión del Banco de Canadá (BoC) 11:00 → EE. UU. → Pedidos de bienes duraderos 11:30 → EE. UU. → Inventarios de crudo (Departamento de Energía, semanal) 15:00 → EE. UU. → Decisión y proyecciones de la Fed 15:30 → EE. UU. → Conferencia de prensa de Powell 20:00 → Japón → Decisión del Banco de Japón (BoJ)



Jueves 19 de marzo de 2026 04:00 → Australia → Datos del mercado laboral 04:00 → Reino Unido → Datos salariales 05:30 → Suiza → Decisión del SNB 05:30 → Suecia → Decisión del Riksbank 09:00 → Reino Unido → Decisión del BoE 10:15 → Eurozona → Decisión del BCE 10:45 → Eurozona → Conferencia de prensa de Lagarde 11:30 → EE. UU. → Inventarios de gas natural (EIA, semanal) 12:00 → Colombia → Balanza comercial (ene.) 12:00 → Colombia → Importaciones YoY (ene.) 22:00 → China → Decisión de tasa de interés

