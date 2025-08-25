Calendario semanal de mercados: agenda macroeconómica, resultados de Nvidia y tensiones geopolíticas

Los mercados internacionales inician la última semana de agosto con un tono optimista tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, que abrió la puerta a un recorte de tasas de 25 pb en septiembre. El giro más moderado de la Fed debilitó al dólar, impulsó los activos de riesgo y elevó la probabilidad de que se materialicen hasta tres recortes acumulados hacia fin de año.

La agenda económica internacional estará dominada por los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. (martes), las actas del BCE (jueves), la publicación de los datos de inflación en Japón y Europa (viernes) y el PCE estadounidense, el termómetro favorito de la Fed para medir la inflación.

En América Latina, la atención estará en los datos de Chile, que publicará el viernes cifras de producción industrial, manufactura, ventas minoristas y desempleo, además del IMACEC de julio el lunes 1 de septiembre. Por su parte, México presentará datos de cuenta corriente, balanza comercial, desempleo y balance fiscal a lo largo de la semana, mientras que Colombia entregará indicadores de confianza empresarial, desempleo y producción de cemento. En contraste, Perú no tendrá publicaciones económicas relevantes durante este período.

Resultados corporativos: Nvidia en la mira

En el frente empresarial, la temporada de resultados entra en su recta final, pero todavía quedan informes clave. El mercado se enfocará en el reporte de Nvidia (miércoles, tras el cierre), considerado el último gran evento de la temporada de las “Mag7”. Los analistas esperan ingresos cercanos a 30.000 millones de dólares y un EPS de 0,64 dólares, aunque persisten riesgos ligados a la caída de la demanda en China, las restricciones de exportación y la competencia con AMD e Intel.

Además, se publicarán los resultados de PDD Holdings, Abercrombie & Fitch, Dell Technologies y Alibaba, compañías relevantes tanto por su exposición al consumo como por su peso en el comercio digital global.

Geopolítica: tensiones persistentes

La guerra en Ucrania sigue siendo un factor de riesgo para los mercados. Moscú intensificó los ataques con drones y misiles en agosto, lo que aumenta la incertidumbre de cara a una eventual reunión entre Putin y Zelensky. En este contexto, las acciones del sector de defensa en EE.UU. han seguido superando al S&P 500 en 2025, reflejando el aumento del gasto militar en Occidente.

Agenda macroeconómica (GMT-4)

Lunes 25 de agosto

00:45 → Nueva Zelanda, ventas minoristas 2T

10:50 → México, cuenta corriente 2T

Martes 26 de agosto

03:30 → Australia, actas de la reunión del RBA

10:30 → EE.UU., pedidos de bienes duraderos

12:00 → EE.UU., confianza del consumidor (Conference Board)

12:00 → EE.UU., índice regional de la Fed de Richmond

18:40 → EE.UU., inventarios de crudo API

Miércoles 27 de agosto

08:00 → México, balanza comercial (julio)

11:00 → Colombia, confianza empresarial (julio)

12:30 → EE.UU., inventarios de petróleo DOE

Jueves 28 de agosto

03:00 → Suiza, PIB 2T

07:30 → Eurozona, actas del BCE

08:00 → México, tasa de desempleo (julio)

10:30 → EE.UU., solicitudes de desempleo

10:30 → EE.UU., PIB 2T (preliminar)

12:30 → EE.UU., inventarios de gas natural

Viernes 29 de agosto

00:50 → Japón, inflación de Tokio, desempleo y ventas minoristas

02:45 → Francia, IPC

03:00 → España, IPC

03:55 → Alemania, tasa de desempleo

05:00 → Eurozona, IPC armonizado

09:00 → Chile, producción industrial (julio)

09:00 → Chile, producción manufacturera (julio)

09:00 → Chile, ventas minoristas (julio)

09:00 → Chile, tasa de desempleo (julio)

08:00 → México, balance fiscal (julio)

11:00 → Colombia, tasa de desempleo (julio)

15:00 → Colombia, producción de cemento (julio)

10:30 → EE.UU., inflación PCE (julio)

12:00 → Canadá, PIB 2T

14:00 → EE.UU., confianza consumidor (U. Michigan)

Publicaciones corporativas destacadas

Lunes 25 de agosto: PDD Holdings

Martes 26 de agosto: Okta, MongoDB

Miércoles 27 de agosto: Nvidia, Abercrombie & Fitch, Snowflake, NetApp, Crowdstrike, HP

Jueves 28 de agosto: Dell, Ulta Beauty, Autodesk, Marvell, Affirm, Delivery Hero, Dollar General, Pernod Ricard

Viernes 29 de agosto: Alibaba

__________

