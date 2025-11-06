Cambio en inventarios de gas según la EIA en EE. UU. supera levemente las previsiones, el gas natural cae

Cambio en inventarios de gas natural según la EIA: 33B pies cúbicos (previsión: 31B, dato anterior: 74B)
En una primera reacción a los datos de la EIA sobre el gas natural en EE. UU., los futuros del Henry Hub registraron una caída, ya que el informe refleja una demanda aún débil y un aumento de inventarios, a pesar del inicio de la temporada de calefacción.
Fuente: xStation5
