Leer más
13:02 · 6 de noviembre de 2025

Cambio en inventarios de gas según la EIA en EE. UU. supera levemente las previsiones, el gas natural cae

NATGAS
Mat. Primas
-
-

Cambio en inventarios de gas natural según la EIA: 33B pies cúbicos (previsión: 31B, dato anterior: 74B)

En una primera reacción a los datos de la EIA sobre el gas natural en EE. UU., los futuros del Henry Hub registraron una caída, ya que el informe refleja una demanda aún débil y un aumento de inventarios, a pesar del inicio de la temporada de calefacción.

 

Fuente: xStation5

7 de noviembre de 2025, 15:53

Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
7 de noviembre de 2025, 11:28

🔴CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (07.11.2025)
7 de noviembre de 2025, 10:48

Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas
6 de noviembre de 2025, 16:34

Resumen diario: El optimismo en Wall Street vuelve a moderarse 🗽 El dólar estadounidense retrocede desde máximos recientes

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.