A pesar del aumento de las tensiones en Oriente Medio, la sesión de Wall Street cerró un tono mixto. El Dow Jones bajó un 0,6% mientras que el S&P 500 descendió una décima. El Nasdaq 100, por su parte, subió alrededor de un 0,1%. Ayer, el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses avanzan con mucha antelación y que pronto no quedarán objetivos para ataques en territorio iraní. En ese momento, los mercados interpretaron estos comentarios como una posible señal de que el conflicto se está calmando en la región.

El precio del petróleo repunta

Sin embargo, la tensión sigue siendo alta, a pesar de que la retórica reciente de la Casa Blanca sugiere que la operación podría estar llegando a su fin. A pesar del tono optimista de Trump, el mercado se prepara para al menos otras dos semanas de ataques.

En las últimas horas, surgieron informes sobre el impacto de un buque portacontenedores cerca del puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos. El impacto provocó un pequeño incendio a bordo, que se extinguió rápidamente, y la tripulación resultó ilesa. La infraestructura energética en Omán también se vio sometida a presión. Ataques con drones provocaron grandes incendios en las instalaciones petroleras de Mina, cerca del puerto de Salalah. Como medida de precaución, las autoridades evacuaron los buques de la cercana terminal de exportación de petróleo de Mina Al Fahal.

En el sur de Irak, cerca del puerto de Umm Qasr, al menos un petrolero iraní se incendió, y algunos informes indican que varios buques petroleros se vieron afectados.

Los recientes acontecimientos y la escalada de tensiones en Oriente Medio están impulsando el precio del petróleo hacia los 100 dólares por barril.

El FBI advierte que Irán podría considerar ataques con drones en la costa oeste de Estados Unidos como represalia por las acciones militares estadounidenses, aunque no se han revelado objetivos ni plazos específicos.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció una liberación récord de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, con una contribución de Estados Unidos de 172 millones de barriles en los próximos tres meses.

Otros mercados

El gobernador del Banco de Japón, Ueda, advierte que la debilidad del yen podría agravar la inflación a medida que suben los precios del petróleo. Los índices bursátiles asiáticos se tiñen de rojo debido a que los precios del petróleo volvieron a acercarse a los 100 dólares por barril debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio y las interrupciones del suministro. El Nikkei 225 baja un 1,05% mientras el Kospi de Corea del Sur corrige un 0,48%.

Australia ha permitido temporalmente la importación de combustible con alto contenido de azufre para aumentar la oferta en medio de la inestabilidad de la cadena de suministro global y evitar la escasez, lo que pone de relieve la vulnerabilidad del país a las interrupciones del mercado mundial de combustibles.

En el mercado de metales preciosos, el oro sube un 0,6% hasta situarse en torno a los 5.170 dólares por onza, mientras que la plata repunta un 1,75%, superando los 86 dólares por onza.

En el mercado de criptomonedas prevalece el sentimiento negativo. El bitcoin se hunde un 1%, cayendo de nuevo por debajo de los 70.000 dólares, mientras que el ethereum baja un 1,15 %, hasta situarse en torno a los 2.040 dólares.