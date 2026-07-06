Cautela ante la Fed y el arranque de los resultados empresariales

La situación geopolítica se mantiene relativamente tranquila: no se han producido nuevos avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque la semana pasada 160 buques (98 de ellos petroleros) atravesaron el estrecho de Ormuz, una cifra que sigue estando muy por debajo de la media diaria previa al conflicto, de 138 tránsitos. El presidente Trump viajará a la cumbre de la OTAN en Turquía, donde está prevista una reunión con Zelenskyy para abordar el fin de la guerra en Ucrania. En el mar Rojo, un buque de carga fue atacado frente a las costas de Yemen, aunque el alto el fuego con los hutíes continúa siendo relativamente estable.

En el frente económico, el acontecimiento más relevante de la semana será la publicación de las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal (miércoles), las primeras bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh, quien ha criticado el uso excesivo de la denominada forward guidance por parte del banco central. Tras un informe de empleo más débil de lo esperado, el mercado descuenta actualmente una probabilidad cercana al 78 % de que los tipos de interés permanezcan sin cambios en la reunión del 29 de julio, aunque aumentan las expectativas de un posible movimiento en septiembre. Por su parte, la OPEP+ confirmó su quinto incremento mensual consecutivo de los límites de producción, con un aumento de 188.000 barriles diarios a partir de agosto, lo que eleva el incremento acumulado desde abril a cerca de 800.000 barriles al día. Hoy, a las 16:00 horas, se publicará el índice ISM de servicios de junio (previsión: 54,2 frente al 54,5 anterior), y esta noche intervendrá el miembro de la Reserva Federal Christopher Waller.

Wall Street cerró la semana pasada con sólidas ganancias: el Dow Jones se acercó a máximos históricos (+2 % en la semana), el S&P 500 avanzó un 1,8 % y el Nasdaq ganó un 2,1 %, a pesar de la debilidad del sector de los semiconductores (ETF SMH: -3,2 %). Los futuros cotizan hoy ligeramente a la baja: S&P 500 (-0,15 %), Nasdaq (-0,48 %), mientras que los futuros europeos (DAX y FTSE) permanecen prácticamente planos y el EuroStoxx 50 retrocede alrededor de un 0,2 %.

Las bolsas asiáticas cotizan de forma mixta en un contexto de cautela antes del inicio de la temporada de resultados de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial y a los semiconductores. El Nikkei cayó entre un 0,7 % y un 1,4 %, mientras que el Kospi surcoreano perdió entre un 0,9 % y un 1,2 %, presionado por la advertencia del Banco de Corea sobre los ETF apalancados vinculados a Samsung y SK Hynix, empresas que representan el 55,3 % de la capitalización bursátil del índice. El Hang Seng de Hong Kong mostró un mejor comportamiento (+0,4 %), mientras que el CSI 300 de China permaneció prácticamente sin cambios, al igual que el ASX 200 australiano.

Mercado Forex

En el mercado de divisas, el dólar se mantiene relativamente estable (índice DXY en torno a 100,9), mientras que el yen sigue siendo el principal foco de atención. El cruce USD/JPY se mueve entre 161,5 y 161,9, apenas por debajo del máximo de los últimos 40 años (desde 1986), situado en 162,84. El riesgo de una intervención del Ministerio de Finanzas de Japón continúa siendo el principal factor que limita una mayor depreciación del yen, aunque varios analistas —entre ellos Goldman Sachs, que ha elevado su previsión hasta 165— consideran que una intervención por sí sola no revertirá de forma permanente la tendencia sin un cambio en los fundamentos macroeconómicos. El euro se mantiene cerca de los 1,1430-1,1435 dólares, la libra esterlina cotiza entre 1,3351 y 1,3381 dólares, y el won surcoreano inició el primer día de negociación spot durante 24 horas en el rango de 1.532-1.534 por dólar.

Materias primas

En el mercado de materias primas, el petróleo cotiza ligeramente a la baja tras la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción. El Brent desciende hasta la zona de 71,78-71,90 dólares por barril (su nivel más bajo en cuatro meses), mientras que el WTI se sitúa entre 68,47 y 68,72 dólares. El oro corrige después de la subida superior al 2 % registrada la semana pasada y cotiza entre 4.151 y 4.172 dólares por onza, presionado por un dólar ligeramente más fuerte, aunque J.P. Morgan mantiene un objetivo de 4.300 dólares para el tercer trimestre. La plata cae alrededor de un 1 %, hasta 61,7-61,8 dólares, mientras que el gas natural registra el mayor descenso entre las materias primas, con una caída cercana al 2 %.

Noticias corporativas

En el ámbito empresarial, Samsung Electronics concentra gran parte de la atención. Se espera que el martes presente un incremento de 18 veces en su beneficio operativo, hasta aproximadamente 86 billones de wones (unos 56.350 millones de dólares), impulsado por el auge de la memoria para aplicaciones de inteligencia artificial. Por su parte, SK Hynix prepara una salida a bolsa en Estados Unidos valorada en 28.000 millones de dólares, mientras que Delta Air Lines y PepsiCo inauguran esta semana la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, antes del comienzo de la campaña de resultados de la banca la próxima semana.

Bitcoin se mantiene estable en el entorno de los 63.000-63.200 dólares (+0,11 %), mostrando escasa reacción a los acontecimientos del mercado de hoy.

Los principales focos de atención de la sesión serán la publicación del índice ISM de servicios de Estados Unidos (16:00 horas), las intervenciones de Christopher Waller y Christine Lagarde en la conferencia del BCE, y la evolución del yen, ya que una posible prueba del nivel de 162,80 podría desencadenar una intervención de las autoridades japonesas. El miércoles, la atención del mercado se trasladará a las actas de la reunión de la Reserva Federal y a la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), para la que se espera una subida de tipos hasta el 2,50 %.