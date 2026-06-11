CD Projekt se desploma: ¿se acabó la magia de The Witcher?

Las acciones de CD Projekt han vuelto a caer hasta la zona de los PLN 220, cerca de sus niveles más bajos desde mayo de 2025. La compañía está quedándose claramente rezagada respecto al comportamiento general del mercado, a pesar de haber presentado unos resultados relativamente sólidos en el primer trimestre. Las preocupaciones sobre el calendario de lanzamientos están cobrando cada vez más protagonismo, desde la expansión Songs of the Past para The Witcher 3: Wild Hunt hasta la fecha de lanzamiento de The Witcher 4.

Precisamente, el anuncio de que la esperada expansión llegará en 2027, junto con la falta de compromisos firmes sobre la fecha de lanzamiento de la próxima entrega de la saga, desencadenó la reciente venta de acciones. Los inversores han comenzado a cuestionar si CD Projekt será capaz de cumplir su ambicioso plan de lanzar varios títulos de gran relevancia en un plazo de pocos años. Al mismo tiempo, el mercado se muestra cada vez más sensible a cualquier posible retraso, ya que la valoración de la compañía sigue reflejando expectativas elevadas sobre su rentabilidad futura.

CD Projekt se queda rezagada frente al WIG 20

La cotización de CD Projekt, en torno a los PLN 220, supone una caída superior al 10% desde comienzos de año, mientras que el índice WIG20 acumula una subida cercana al 13%. La desarrolladora polaca se ha convertido en uno de los valores con peor comportamiento dentro del selectivo, a pesar del éxito comercial de franquicias como The Witcher 3: Wild Hunt y Cyberpunk 2077. Solo las acciones de Modivo, Dino Polska y Kruk han registrado un rendimiento inferior. El gráfico recoge la evolución bursátil de todas las empresas del WIG20 y su comportamiento en diferentes períodos de tiempo. Fuente: xStation.

Retrasos en los lanzamientos: Songs of the Past y la incertidumbre sobre The Witcher 4

A finales de mayo, CD Projekt anunció oficialmente Songs of the Past, la tercera gran expansión de The Witcher 3, desarrollada en colaboración con Fool’s Theory. El contenido no llegará hasta 2027 y estará disponible exclusivamente para PC y consolas de nueva generación. Además, los primeros detalles sobre la trama y la jugabilidad no se conocerán hasta finales del verano de 2026.

Aunque el anuncio de una nueva aventura protagonizada por Geralt fue recibido con entusiasmo por la comunidad de jugadores, el mercado interpretó la larga espera como un factor que incrementa el riesgo de retrasos en el conjunto del calendario de lanzamientos de la compañía. Al mismo tiempo, CD Projekt ha reiterado que The Witcher 4 no verá la luz antes de 2027. Esta decisión tiene una doble lectura. Por un lado, retrasa la llegada de nuevas fuentes de ingresos; por otro, evita competir directamente con GTA VI, el lanzamiento más esperado de la industria para 2026. Coincidir con un título de Rockstar Games podría limitar significativamente el potencial comercial de la nueva entrega de The Witcher.

Para los inversores, esto implica un período más prolongado de inversión intensiva en desarrollo con pocos lanzamientos de gran calibre capaces de generar ingresos relevantes. En la industria AAA, donde gran parte de la facturación depende de unos pocos estrenos, incluso un retraso de un año puede afectar notablemente a las valoraciones y a las previsiones de flujo de caja.

Calendario de lanzamientos, valoración y previsiones

En los últimos años, la dirección de CD Projekt ha insistido en su intención de lanzar más proyectos que durante la década anterior. Sin embargo, el mercado es consciente de los elevados costes y los largos plazos de desarrollo que requieren las producciones AAA para PC y consolas.. Tras la experiencia del lanzamiento de Cyberpunk 2077, los inversores son especialmente sensibles a los riesgos asociados a acelerar el desarrollo de un juego. Por ello, aunque un ciclo de producción más largo puede reducir el riesgo de problemas técnicos, también disminuye la visibilidad de beneficios a corto plazo.

La valoración de la compañía (medida, por ejemplo, a través de los ratios PER a 12 meses vista y EV/EBITDA) sigue implicando que los futuros juegos y expansiones alcanzarán un nivel de éxito comparable al de The Witcher 3 o la versión remasterizada de Cyberpunk. Sin embargo, si el calendario de lanzamientos se amplía de forma significativa y los ingresos se reparten en un periodo más largo, el beneficio medio anual por acción podría acabar siendo inferior al que contemplan los escenarios más optimistas.

Otro motivo de preocupación es la política de dividendos: algunos analistas señalan que el aplazamiento de los pagos al accionista y el aumento del CAPEX en nuevos proyectos indican que la compañía está cada vez más centrada en reinvertir el efectivo en el desarrollo de su cartera de productos. Para algunos inversores a largo plazo, esto se interpreta como una señal positiva, pero para aquellos que buscan flujos de caja estables, puede ser un motivo para reducir su exposición.

¿Qué podría cambiar el sentimiento del mercado?

A pesar de la debilidad reciente de la acción, la trayectoria de CD Projekt muestra que los cambios de percepción suelen llegar cuando la compañía presenta material jugable de sus próximos títulos y lanza campañas de marketing bien recibidas.. Una presentación sólida de Songs of the Past, acompañada de información más detallada sobre su tamaño, contenido y conexión narrativa con The Witcher 4, podría reducir parte de la incertidumbre actual. Del mismo modo, el mercado espera una orientación más precisa sobre la ventana de lanzamiento de la próxima entrega principal de la saga.

Desde una perspectiva a largo plazo, el anuncio de un lanzamiento en 2027 no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia para los accionistas. The Witcher 3 ya ha vendido más de 65 millones de copias, lo que lo convierte en uno de los títulos más vendidos de la historia de la industria. Una nueva expansión tras el lanzamiento de GTA VI permitiría a la compañía volver a monetizar la marca mediante ediciones extendidas y paquetes completos que incluyan todo el contenido descargable, algo que muchos fans podrían volver a comprar en nuevas plataformas. En este sentido, prolongar el ciclo de vida de una única IP altamente rentable puede contribuir a estabilizar el flujo de caja entre los lanzamientos de los próximos grandes proyectos.

Por tanto, en el corto plazo, la evolución de la cotización también estará condicionada por los resultados trimestrales, especialmente las ventas del catálogo, la monetización de Cyberpunk y el impacto de acuerdos similares a Game Pass sobre los ingresos y los márgenes.

Por último, conviene tener en cuenta que las compañías del sector de los videojuegos se caracterizan por una volatilidad bursátil superior a la media y una fuerte dependencia del éxito de lanzamientos concretos.

Gráfico de la cotización de CD Projekt

El gráfico diario de las acciones de CD Projekt (CDR.PL) muestra que la cotización ha entrado en una tendencia bajista, tal y como indican las medias móviles exponenciales y los niveles más bajos registrados desde mayo de 2025. De forma interesante, el RSI de 14 días refleja la caída más pronunciada (con el valor más bajo del indicador) desde noviembre de 2025. Fuente: xStation