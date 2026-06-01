Cierre de Mercado: Acciones de EE.UU. alcanzan máximos históricos por optimismo geopolítico e IA

Las acciones estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos durante la sesión, impulsadas por el optimismo de los inversores ante las señales de avance en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y por el renovado entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. El tono positivo también se vio favorecido por los comentarios de Donald Trump, quien aseguró que las negociaciones con Teherán avanzan rápidamente y que Israel y Hezbollah habrían acordado cesar los ataques mutuos, aunque la situación en Medio Oriente continuó siendo incierta. En ese contexto, el petróleo crudo estadounidense moderó sus ganancias iniciales y se mantuvo cerca de los 92 dólares por barril, mientras los mercados siguieron sensibles a las noticias geopolíticas y a los riesgos de que la violencia en Líbano pudiera complicar los esfuerzos diplomáticos.



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Noticias claves

Geopolítica: La sesión dejó una señal mixta, aunque algo más constructiva, en Oriente Medio. Trump afirmó que Israel y Hezbollah acordaron frenar los ataques en Líbano tras contactos separados con Netanyahu y representantes del grupo, aunque sin confirmación pública por parte de ninguno de los involucrados. Al mismo tiempo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuaron pese a nuevos episodios de violencia y amenazas de suspensión por parte de Teherán, mientras Trump aseguró que los contactos avanzan “a un ritmo rápido”.

Estados Unidos: Los datos macroeconómicos reflejaron una actividad manufacturera más sólida de lo esperado. El ISM manufacturero subió a 54,0 , por encima del 53,0 previsto y del 52,7 anterior, mientras que los nuevos pedidos avanzaron hasta 56,8 y el empleo manufacturero mejoró a 48,6 . Además, el gasto en construcción sorprendió positivamente con un incremento mensual del 0,4% , reforzando las señales de expansión industrial. No obstante, la estimación GDPNow de la Fed de Atlanta descendió de 3,82% a 3,02% .

Canadá: La subgobernadora sénior del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, pidió cautela antes de concluir que la economía se encuentra en recesión, pese a registrar dos trimestres consecutivos de contracción. Rogers destacó la importancia de considerar también el comportamiento del empleo y de los indicadores adelantados, incluyendo una estimación preliminar que apunta a un crecimiento del PIB sectorial de 0,4% en abril , antes de la próxima decisión de tasas prevista para el 10 de junio .

Bitcoin: Bitcoin cayó cerca de 3% , alcanzando su nivel más bajo en más de seis semanas y perforando los 72.000 dólares , afectado por la incertidumbre geopolítica vinculada al conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, así como por salidas de capital desde los ETF estadounidenses. A ello se suma una desaceleración en la acumulación por parte de grandes inversores, mientras los soportes técnicos más relevantes se ubican cerca de los 67.000 dólares y en la zona de 60.000–61.000 dólares .

OIL: El mercado petrolero continúa condicionado por la expectativa de que la OPEP+ incremente sus cuotas de producción en 188.000 barriles diarios durante julio , según fuentes cercanas a la reunión prevista para el domingo. Sin embargo, diversos analistas y consultoras advierten que el mercado difícilmente volverá en el corto plazo a los niveles previos al conflicto iniciado el 28 de febrero entre la alianza EE. UU.-Israel e Irán , especialmente por el riesgo persistente en el Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro energético global.

Acciones: Microsoft presentó el nuevo Surface Laptop Ultra, desarrollado en colaboración con Nvidia. Por su parte, Nvidia continúa expandiendo su presencia en el mercado de PC mediante el lanzamiento del RTX Spark Superchip, diseñado para competir con Intel y adaptar los computadores a la nueva etapa de la inteligencia artificial. El procesador debutará en equipos de fabricantes como Dell y Lenovo, funcionará sobre Windows para Arm y permitirá desarrollar portátiles y estaciones de trabajo más potentes, ligeros y preparados para ejecutar modelos avanzados de IA de forma local.

Análisis US100

El precio marcó un nuevo máximo histórico tras consolidarse por encima de los 30.377 puntos y ahora se aproxima a la resistencia de los 30.772 puntos, nivel que coincide con la extensión del 61,8% de Fibonacci. En este contexto, el soporte de referencia más relevante se ubica en la zona de los 30.273 puntos, nivel que pasa a ser clave para evaluar la fortaleza del movimiento en el corto plazo.

Mientras el precio logre mantenerse sobre los 30.273 puntos, podría continuar la extensión alcista hacia la resistencia de los 30.772 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con un siguiente punto pivote relevante en torno a los 29.916 puntos.



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Análisis GOLD

El oro encontró soporte en la zona del 61,8% de Fibonacci, desde donde comenzó a desarrollar una estructura de giro al alza. En este contexto, el nivel de los 4.445 se mantiene como la referencia clave de corto plazo y será determinante para evaluar si el rebote logra consolidarse.

Mientras el precio se mantenga sobre los 4.445, podría extender la recuperación hacia la primera resistencia relevante en los 4.585. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una nueva caída en dirección a los 4.367, nivel que coincide con el mínimo registrado el 27 de mayo.



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