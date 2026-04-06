Cierre de mercado: Bolsas cierran al alza tras ultimátum de Trump a Irán

Los mercados estadounidenses cerraron al alza en una jornada marcada por la tensión geopolítica, luego de que el presidente Donald Trump fijara el martes como fecha límite para un acuerdo con Irán y advirtiera sobre una posible escalada militar inminente. El petróleo se mantuvo estable en torno a los 110 dólares por barril, sostenido por los temores de una interrupción en los flujos a través del Estrecho de Ormuz, mientras que los metales preciosos oscilaron en un rango acotado ante la incertidumbre sobre el desenlace diplomático. En el frente macroeconómico, los datos del ISM de servicios arrojaron señales mixtas: el empleo del sector registró su peor lectura desde diciembre de 2023, al tiempo que los precios pagados se aceleraron con fuerza, reforzando el dilema entre desaceleración y presiones inflacionarias. En Japón, el rendimiento del bono a 10 años alcanzó máximos desde 1999, añadiendo un factor adicional de cautela para los inversores globales.



Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Trump endureció su postura frente a Irán, fijando una fecha límite el martes para alcanzar un acuerdo que incluya el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz, y advirtió que EE.UU. tiene planes para atacar puentes y cerrar centrales eléctricas iraníes si no se llega a un entendimiento. Irán respondió a través de Pakistán con una propuesta de 10 cláusulas que abarca el fin de los conflictos regionales y un protocolo de paso seguro, pero rechazó un alto el fuego. Trump calificó la propuesta como "un gran paso, pero no suficiente" y confirmó que el plazo no se extenderá.

Estados Unidos (datos macro): El PMI de servicios del ISM se ubicó en 54, ligeramente por debajo de la previsión de 54,9, mientras que el componente de empleo se desplomó a 45,2 (su peor lectura desde diciembre de 2023) y los precios pagados se dispararon a 70,7, muy por encima de lo esperado. Los nuevos pedidos, en cambio, sorprendieron al alza con 60,6, reflejando un panorama mixto de demanda resiliente, pero con presiones inflacionarias y debilidad en el mercado laboral del sector servicios.

Japón: El rendimiento del bono japonés a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 1999, señalando un cambio significativo en las expectativas de política monetaria y presiones inflacionarias en la tercera economía mundial.

Petróleo: Los precios del crudo subieron tras las amenazas de Trump de escalar los ataques contra Irán a partir del martes, avivando los temores de una interrupción en los flujos energéticos a través del Estrecho de Ormuz.

Gas natural: Las proyecciones apuntan a un El Niño excepcionalmente fuerte en 2026, con anomalías de hasta +2,5 °C, lo que implica inviernos más suaves y menor demanda de calefacción y refrigeración en EE.UU., generando un entorno bajista para los precios del gas natural por acumulación de inventarios y demanda estacional débil.

Metales: El oro osciló mientras los operadores ponderan la posibilidad de un avance diplomático en el conflicto con Irán, con aliados de EE.UU. presionando por un acuerdo de última hora antes del plazo del martes.

Acciones: Intel avanza en conversaciones con Amazon y Google para expandir su negocio de empaquetado avanzado de chips (EMIB/EMIB-T), posicionándose como alternativa más eficiente y rentable frente a TSMC, con producción prevista en fábricas estadounidenses este año. Por otro lado, un fondo de crédito privado de Goldman Sachs enfrentó solicitudes de retiro de casi el 5% en el primer trim.

Análisis US100

El precio ha mantenido una estructura de canal alcista, situándose en torno a la resistencia de los 24.353 puntos. El precio cotiza sobre sus medias móviles de corto y largo plazo, lo que respalda la tendencia vigente. No obstante, el indicador MACD continúa mostrando una divergencia bajista, lo que sugiere cautela en la interpretación del movimiento actual.

En este contexto, el nivel de 24.353 se mantiene como una referencia clave. Una superación y posterior consolidación por encima de este nivel podría respaldar la continuidad del canal hacia la zona de 24.766. Por el contrario, una consolidación por debajo de dicha resistencia podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, aproximando el precio hacia el soporte de 23.888, correspondiente al retroceso del 61,8% de Fibonacci.

Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro se ha mantenido oscilante en un contexto de incertidumbre en torno a un posible alto el fuego. El precio sigue cotizando por debajo del mínimo del 1 de abril, y el rebote reciente se ha dado dentro de una zona de congestión. En este escenario, la resistencia clave se ubica en el retroceso de 61,8% de Fibonacci, en torno a los 4.704.

Técnicamente, si la presión vendedora se sostiene en esa resistencia, el precio podría extender la corrección hacia el soporte de 4.480. En cambio, si logra superar esa zona y mantiene la estructura del canal correctivo, la resistencia mayor se sitúa cerca de los 4.800. Por su parte, el indicador MACD muestra divergencia bajista y el precio aún no se consolida por encima de sus medias móviles, lo que refuerza la presión bajista en el corto plazo.

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Fuente: xStation5