Cierre de mercado: Europa se desploma mientras Wall Street rebota tras caída del petróleo

La sesión estuvo dominada por el shock energético derivado del conflicto en Oriente Medio, que sigue actuando como principal driver macro. Europa volvió a quedar rezagada por su exposición estructural a la energía, mientras que Wall Street logró estabilizarse tras la corrección del petróleo y la caída del dólar, en un mercado que comienza a transitar desde una fase direccional hacia una más selectiva. ​​​​​​​Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La persistente tensión en Medio Oriente continúa condicionando a los mercados globales, con el conflicto impactando directamente en los precios energéticos. A pesar de la caída intradía del petróleo, los riesgos sobre el suministro siguen latentes, lo que mantiene elevada la prima geopolítica y presiona las perspectivas de crecimiento global.

Estados Unidos: Los datos laborales y manufactureros reflejaron una economía más resiliente de lo previsto. Las solicitudes iniciales de desempleo descendieron a 205 mil, mientras el índice de la Fed de Filadelfia superó ampliamente las expectativas, aunque el aumento en las solicitudes continuas evidencia cierta dificultad en la reinserción laboral, lo que introduce matices en la lectura del ciclo económico.

Europa: Las bolsas europeas registraron fuertes caídas, con el Euro Stoxx 50 perdiendo más de un 2% y el DAX cerca de un 3%. El mercado descuenta un escenario de desaceleración económica agravado por los altos precios de la energía, lo que afecta tanto al consumo como a la industria, especialmente en economías altamente dependientes del gas.

Bancos centrales: El BCE mantuvo su tasa en 2%, pero advirtió que el conflicto en Medio Oriente introduce riesgos tanto inflacionarios como de crecimiento, revisando levemente al alza sus previsiones de inflación. En Reino Unido, el BoE también mantuvo tasas, aunque el mercado ya descuenta un sesgo más restrictivo hacia adelante.

Petróleo: El Brent corrigió desde los 111 dólares hasta niveles por debajo de 104, lo que permitió aliviar parcialmente la presión sobre los mercados. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo elevada, ya que el conflicto en el Estrecho de Ormuz mantiene el riesgo de disrupciones en el suministro global.

Metales: El oro acumula una caída cercana al 9% en la semana, encaminándose a su peor desempeño desde 1983, presionado por la fortaleza previa del dólar y el ajuste en expectativas de tasas. La plata también mostró una fuerte volatilidad, llegando a caer más de un 10% antes de rebotar desde soportes técnicos clave.

Acciones: Alibaba cayó cerca de un 8% tras reportar resultados débiles, con una fuerte contracción en beneficios, mientras que Micron retrocedió pese a sólidos resultados, reflejando un mercado más exigente en valuaciones tecnológicas en el actual entorno de tasas y riesgo global.

Análisis US100

​​​​​​​Fuente: xStation

El índice mostró un rebote técnico tras la caída previa, impulsado por la corrección del petróleo y la baja en los rendimientos, aunque la estructura de fondo sigue siendo frágil. Actualmente, el precio se ubica en torno a los 24.500 puntos, intentando estabilizarse tras un tramo bajista.

Los niveles clave se mantienen claros: el soporte inmediato se encuentra en la zona de 24.400 puntos, mientras que la resistencia relevante se ubica en torno a los 24.900 – 25.000 puntos, donde además convergen medias móviles de mayor plazo.

Desde el punto de vista técnico, el MACD comienza a girar al alza, aunque todavía en terreno negativo, lo que sugiere un rebote más técnico que estructural. Además, el precio continúa operando por debajo de medias relevantes, lo que mantiene el sesgo de fondo bajista.

Mientras el índice se mantenga sobre el soporte, podría extender el rebote hacia la zona de resistencia. Sin embargo, un quiebre bajo los 24.400 reactivaría la presión vendedora, con espacio para una extensión bajista de mayor amplitud.

Análisis OIL.WTI

​​​​​​​Fuente: xStation

El petróleo ha entrado en una fase de alta volatilidad tras el spike reciente, mostrando una corrección agresiva desde máximos cercanos a los 100 dólares. Actualmente, el precio se ubica en torno a los 94 – 95 dólares por barril, tras una fuerte liquidación intradía.

En términos técnicos, el soporte clave se encuentra en la zona de 93.70 – 94.00 dólares, mientras que la resistencia inmediata se ubica en torno a los 97.50 – 98.00 dólares, nivel que coincide con medias móviles relevantes y zonas previas de congestión.

Los indicadores muestran deterioro en el momentum: el MACD ha cruzado a la baja y acelera en terreno negativo, reflejando presión vendedora de corto plazo. Este movimiento se alinea con una toma de utilidades tras el fuerte rally impulsado por el conflicto geopolítico, donde el crudo llegó a superar los 100 dólares ante temores de disrupción en el suministro global .

Mientras el precio se mantenga por debajo de la zona de 97.50, el sesgo de corto plazo seguirá siendo correctivo, con riesgo de extensión hacia soportes inferiores. En cambio, una recuperación sostenida sobre ese nivel podría reactivar el impulso alcista en un mercado que sigue altamente dependiente de la evolución del conflicto.

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