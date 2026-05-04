Cierre de mercado: ¿Fin del alto al fuego? Mercados caen por temor geopolítico.

La sesión estuvo marcada por una caída en acciones y bonos debido al fuerte aumento del petróleo, provocado por nuevas tensiones entre Estados Unidos, Irán y Emiratos Árabes Unidos cerca del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio de energía. El crudo Brent subió cerca de 6% y superó los 114 dólares, lo que aumentó el temor a que los costos de energía sigan altos y presionen la inflación global. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años superaron el 5%. Aunque algunos analistas creen que una solución diplomática sigue siendo probable, advierten que el mercado seguirá sensible a cualquier sorpresa negativa en Medio Oriente, incluso cuando las ganancias empresariales en Estados Unidos se mantienen sólidas.

Fuente: xStation5



Noticias Claves

Geopolítica: El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán quedó en una situación frágil tras nuevos ataques atribuidos a Irán contra Emiratos Árabes Unidos, incluyendo impactos sobre infraestructura petrolera en Fujairah y alertas por misiles. Aunque Washington no confirmó formalmente el fin de la tregua, Emiratos amenazó con responder militarmente e Israel estaría a la espera de apoyo estadounidense para reanudar ataques contra Irán.

Estados Unidos: Los datos económicos mostraron una actividad industrial mejor a la esperada, con pedidos de fábrica por encima de las previsiones y revisiones estables en bienes duraderos. En paralelo, funcionarios estadounidenses señalaron que la economía iraní está bajo fuerte presión y que EE. UU. responderá solo si es atacado, mientras la Fed mantiene el foco en una inflación aún superior al objetivo, aunque sin señales claras de que se esté consolidando como tendencia de fondo.

Europa: Autoridades del Banco Central Europeo advirtieron que el conflicto bélico podría afectar más a la inflación que al crecimiento, por lo que recomendaron prudencia en las decisiones de tasas. También señalaron que las valoraciones de mercado siguen elevadas y que, si las perspectivas de inflación no mejoran, podría ser necesario considerar nuevas subidas de tipos.

Japón: El ministro de Finanzas japonés advirtió que las cadenas de suministro en Asia enfrentan riesgos de interrupción por el contexto geopolítico, y reiteró que Japón puede tomar medidas firmes contra movimientos especulativos en el mercado cambiario.

China: La sesión incluyó referencias a acusaciones de corrupción en el sector del litio por parte de un panel de la Cámara de Representantes, en un contexto de mayor atención global sobre minerales críticos y cadenas de suministro estratégicas.

Petróleo: Los precios del crudo subieron con fuerza por la nueva escalada en Medio Oriente y los riesgos sobre el estrecho de Ormuz. El Brent avanzó 5,8% hasta USD 114,44 por barril y el WTI ganó 4,4% hasta USD 106,42, impulsados por ataques a infraestructura energética y reportes de incidentes con buques cisterna.

Metales: El oro retrocedió pese al aumento de las tensiones geopolíticas, en un entorno dominado por temores de inflación derivados del alza energética. Además, se destacó la advertencia del presidente de Guyana sobre el riesgo de sustituir la dependencia de combustibles fósiles por una nueva dependencia de minerales críticos como litio, cobre y cobalto.

Acciones: El mercado accionario estuvo presionado por el impacto del alza del petróleo y por noticias corporativas relevantes. Amazon afectó al sector transporte al anunciar la apertura de su red logística a clientes externos, lo que golpeó a empresas como FedEx y UPS. Además, Spirit Aviation inició un proceso de liquidación tras no conseguir apoyo financiero, afectada también por el aumento de los costos de combustible.



Análisis US100

El precio ha concretado una ruptura de la parte superior del rango lateral, situada en la zona de los 27.544, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. No obstante, será clave monitorear la evolución del indicador MACD, particularmente ante la posible presencia de divergencias que puedan anticipar una pérdida de momentum. En este contexto, el nivel de 27.544 pasa a constituirse como soporte pivote, determinante para la validación del escenario de continuidad.

Una consolidación sostenida por sobre dicho nivel podría habilitar una extensión del movimiento hacia los 27.923, correspondiente a la resistencia más relevante asociada a la extensión del 176,4%. Por el contrario, una ruptura bajista de este soporte invalidaría el impulso actual, abriendo espacio para un movimiento correctivo de mayor profundidad con objetivo en la zona de los 27.189.

​​​​​​Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El petróleo ha continuado mostrando una estructura de presión alcista tras encontrar soporte dinámico en sus medias móviles de largo plazo, con un punto pivote relevante en los 99,21 dólares. Además, el MACD mantiene una configuración favorable al alza, lo que refuerza la importancia de esta zona como soporte principal en el corto plazo.

Mientras el precio se mantenga sobre los 99,21 dólares, el escenario sigue favoreciendo una continuidad del movimiento alcista. En caso de superar los máximos relativos previos, el precio podría extender su avance hacia la resistencia más relevante en torno a los 117,87 dólares. Por el contrario, una pérdida de este soporte podría señalar la reanudación del movimiento correctivo, con un punto pivote cercano de referencia en la zona de los 94,43 dólares.

Fuente: xStation5