Cierre de mercado: Netflix cae 8% por guía débil; mercados cierran con ligeras alzas

La sesión estuvo definida por la tensión en Oriente Medio, donde el anuncio de un peaje iraní en Ormuz, pagadero por bancos locales, fortaleció al dólar y al crudo. Aunque el alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano ofreció cierto alivio, la falta de adhesión de Hezbolá y un horizonte de seis meses para un acuerdo integral con Irán mantienen elevada la prima de riesgo energético. En ese contexto, la economía estadounidense mostró señales cruzadas, con una producción industrial que cayó 0,5%, evidenciando debilidad fabril, pero un mercado laboral aún sólido y actividad manufacturera en Filadelfia muy por encima de lo esperado. En Europa, el BCE se inclina por mantener las tasas ante la incertidumbre. Las acciones lograron un leve avance gracias al impulso de tecnológicas, aunque Netflix retrocedió 8% por una guía trimestral decepcionante. El principal riesgo sigue siendo que una escalada en Ormuz eleve los costes energéticos sobre una base industrial ya frágil, en un momento donde los bancos centrales tienen poco margen de maniobra.



Fuente: xStation

Noticias clave

Geopolítica: Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que entrará en vigor el martes a las 17:00 EST, aunque Hezbolá aún no se ha adherido y las FDI mantienen operaciones en el sur del país. En paralelo, las negociaciones con Irán avanzan (Trump asegura que Teherán "ha aceptado casi todo", incluida la devolución de material nuclear y un compromiso de no proliferación por más de 20 años), aunque Bloomberg señala que un acuerdo integral podría tomar hasta seis meses. La tensión en el estrecho de Ormuz persiste: Irán impuso un sistema de peaje pagadero a través de bancos iraníes, mientras la Armada estadounidense responde con abordajes, registros y confiscaciones de buques sospechosos de contrabando, habiendo ya desviado 14 embarcaciones. Trump indicó que, de cerrarse el acuerdo, podría viajar a Islamabad y eventualmente a Líbano, y que un pacto reduciría precios del petróleo e inflación.

Estados Unidos: La producción industrial cayó un 0,5% mensual, muy por debajo del 0,1% esperado, y la utilización de capacidad retrocedió a 75,7% frente al 76,3% previsto, lo que apunta a un enfriamiento de la actividad fabril. En contraste, el mercado laboral mostró resiliencia: las solicitudes iniciales de desempleo bajaron a 207.000 (frente a 213.000 estimadas) y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sorprendió al alza con 26,7 puntos, más del doble de lo previsto.

Europa: En el BCE, Schnabel reabrió el debate sobre la emisión conjunta de eurobonos, mientras Nagel advirtió que el conflicto con Irán podría restar 0,3 puntos al crecimiento alemán. Los responsables de política monetaria se inclinan por mantener las tasas sin cambios este mes, priorizando la agilidad y la estabilidad de las expectativas de inflación; Lagarde subrayó que no tiene preferencia por subirlas. En el Reino Unido, Taylor (BoE) calificó la pausa de marzo como temporal y señaló que la reacción del mercado laboral al conflicto será determinante para futuras decisiones.

Perú: El gobernador del banco central, Julio Velarde, consideró "prematuro" subir las tasas de interés como respuesta al conflicto en Oriente Medio, aunque advirtió que una prolongación del mismo podría descarrilar las previsiones de moderación de los costes energéticos en el primer semestre. Velarde también dejó abierta la posibilidad de extender su mandato si se lo solicitaran.

Metales: El oro perdió gran parte del impulso alcista de la jornada ante un mensaje mixto: si bien el tono diplomático entre EE. UU. e Irán mejoró con avances hacia una extensión del alto el fuego, las tensiones persistentes en el estrecho de Ormuz y el repunte de los rendimientos de los bonos limitaron la demanda del metal como refugio.

Petróleo: El crudo cerró al alza tras conocerse que un acuerdo de paz podría tardar seis meses, lo que obligaría a extender el alto el fuego y prolonga la incertidumbre sobre la oferta. El mercado incorporó una mayor prima de riesgo ante la menor visibilidad del proceso negociador.

Acciones: Charles Schwab superó estimaciones de captación de activos en el primer trimestre pese a la incertidumbre geopolítica. PepsiCo batió expectativas de ingresos y beneficios gracias a la recuperación del volumen de snacks tras sus recientes bajadas de precios. TSMC reportó un salto del 58% en beneficios, señal de que el auge de la inversión en IA resiste el impacto inicial de la guerra. Netflix presentó un BPA de $1,23 (vs. $0,66 interanual) e ingresos de $12.250 M por encima de lo estimado, con un flujo de caja libre de $5.090 M que casi duplicó las previsiones; sin embargo, la guía del segundo trimestre decepcionó ligeramente en BPA, ingresos y margen operativo, aunque elevó su estimación de flujo de caja libre anual a ~$12.500 M y mantuvo su objetivo de crecimiento de ingresos del 12-14% para el año fiscal.

Análisis Nasdaq 100

El precio ha continuado extendiendo su movimiento alcista. A pesar de que el indicador MACD mantiene una divergencia bajista, la estructura de mercado evidencia máximos y mínimos crecientes, lo que respalda la continuidad de la tendencia. Además, el precio se ha consolidado por sobre su media móvil de largo plazo y actualmente se aproxima a la resistencia ubicada en los 26.616 puntos, correspondiente a la extensión del 100% de Fibonacci, la cual se configura como el nivel clave de referencia en el corto plazo.

En caso de que el precio logre consolidarse por sobre este nivel, la siguiente zona de resistencia se sitúa en los 27.019 puntos. Por el contrario, si no consigue superar esta barrera, podría generarse un movimiento correctivo, encontrando su principal soporte en torno a los 26.108 puntos, nivel que será relevante para evaluar la fortaleza de la tendencia vigente.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

Los metales han mantenido una estructura de carácter bajista. En particular, el oro no logró superar la resistencia de los 4.856 dólares por onza, dando paso a una fase de lateralización que finalmente derivó en una ruptura a la baja. Este comportamiento refuerza un sesgo correctivo en el corto plazo, manteniendo como referencia principal dicho nivel de resistencia.

Mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.856, el precio podría continuar con su movimiento correctivo, teniendo como soporte relevante la zona de los 4.698 dólares por onza. No obstante, una eventual superación de la resistencia podría invalidar este escenario y habilitar una extensión alcista hacia la resistencia de los 4.964 dólares por onza.



Fuente: xStation5