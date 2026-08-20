Cierre de mercado: Oro y Bitcoin suben con fuerza mientras Wall Street pierde impulso

Los mercados operan condicionados por un aumento de la tensión geopolítica y por nuevas señales sobre la política económica de Estados Unidos. La presión de Washington sobre Irán, ahora centrada en sanciones y “guerra económica”, está elevando la prima de riesgo en el petróleo y reforzando las preocupaciones inflacionarias, mientras el mercado de bonos sigue atento a las recompras del Tesoro y a la escasa liquidez en los vencimientos largos. Al mismo tiempo, los datos laborales estadounidenses ofrecen una lectura mixta y el sector tecnológico mantiene un fuerte impulso inversor, con nuevos anuncios de Micron, NVIDIA y Anthropic que confirman que la inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales motores del mercado.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica

Estados Unidos parece inclinarse hacia una estrategia de mayor presión económica sobre Irán, dejando en segundo plano, al menos por ahora, la posibilidad de una nueva campaña militar de gran escala. Según Bessent, la aplicación de sanciones máximas sería el principal instrumento de Washington, aunque persiste una retórica orientada al cambio de régimen, al señalar que el objetivo sería “derrocar” al gobierno iraní. Por su parte, Teherán ha rechazado las amenazas de Washington, calificándolas como una “distracción” de Trump y describiendo la estrategia estadounidense como “terrorismo económico”, al tiempo que sostiene que Estados Unidos busca una vía de salida. Asimismo, la información publicada por Axios sobre la existencia de un supuesto “corredor secreto” que permitiría el tránsito constante de petróleo a través del estrecho de Ormuz ha generado escepticismo y cuestionamientos.

Aranceles

Suiza y China alcanzaron un nuevo acuerdo comercial que elimina los aranceles sobre las exportaciones suizas al mercado chino. El pacto concede acceso libre de aranceles al 99,8% de las exportaciones actuales de Suiza a China y mejora las condiciones de acceso para los inversores suizos. Entre los productos beneficiados se encuentran bienes emblemáticos como relojes, productos farmacéuticos e instrumentos de precisión, que podrán ingresar al mercado chino sin aranceles. Además, China se comprometió a adoptar normas más estrictas en materia de derechos laborales y protección medioambiental.

Estados Unidos

Los datos del mercado laboral estadounidense mostraron señales mixtas: las solicitudes continuas de subsidio por desempleo ascendieron a 1,799 millones, por encima de la previsión de 1,788 millones y de la cifra revisada anterior de 1,781 millones, mientras que las solicitudes iniciales se situaron en 206.000, por debajo de las 210.000 esperadas y de las 212.000 revisadas del periodo previo. En paralelo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el programa de recompra de bonos podría superar los 4.000 millones de dólares y anticipó un mayor énfasis en la consolidación fiscal. También destacó que la liquidez en el tramo de los bonos del Tesoro a 30 años continúa siendo especialmente reducida.

Canadá

El índice de precios al productor (IPP) de Canadá registró un avance mensual del 0,6%, superando ampliamente la previsión de una caída del 0,5% y revirtiendo la contracción del 1,4% observada anteriormente. En términos interanuales, el IPP se mantuvo en el 12,4%, sin cambios respecto al dato previo, reflejando la persistencia de elevadas presiones sobre los precios a nivel de producción.

Petróleo

Los precios del petróleo avanzan este jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Irán con una “guerra económica” y con nuevas sanciones financieras contra las entidades que respalden a Teherán. A ello se suma la decisión de Emiratos Árabes Unidos de suspender el comercio con Irán, incrementando la tensión en un entorno regional ya caracterizado por una oferta vulnerable. En este contexto, el Brent sube alrededor de un 2% y cotiza en su nivel más alto desde el 24 de julio, mientras el mercado vuelve a incorporar una mayor prima de riesgo geopolítico. El panorama se torna cada vez más complejo, especialmente ante los crecientes riesgos para el transporte y las rutas de suministro, lo que podría mantener elevada dicha prima. Adicionalmente, el mercado deberá considerar el rollover del contrato de futuros previsto alrededor de la medianoche.

Oro

El oro mostró una evolución volátil en medio del repunte de los rendimientos de los bonos, mientras que el sorpresivo plan de recompra del Tesoro estadounidense fue interpretado principalmente como una medida de apoyo de corto plazo.

Acciones

Micron anunció una inversión de 10.000 millones de dólares durante los próximos diez años para desarrollar un laboratorio de investigación de memorias en Estados Unidos. Por su parte, NVIDIA planea comenzar a finales de año los envíos de pequeños lotes de un nuevo chip de inteligencia artificial diseñado específicamente para clientes chinos, según The Information. Algunos compradores en China ya habrían realizado pedidos, y el producto estaría diseñado para cumplir con las restricciones estadounidenses a la exportación, mediante una variante adaptada de la arquitectura LPU de la compañía. En paralelo, Anthropic PBC estaría evaluando una salida a bolsa de gran escala, con expectativas de igualar o incluso superar el tamaño de la oferta pública inicial récord de SpaceX, reflejando el fuerte apetito de los inversores por compañías vinculadas al auge de la inteligencia artificial.

Análisis del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 ha mantenido una estructura de lateralización en torno a los 29.238 puntos, zona donde el precio ha logrado sostener su soporte, aunque todavía muestra cierta presión bajista. Sin embargo, el MACD mantiene una divergencia alcista, lo que podría anticipar una posible moderación del impulso vendedor si el precio logra conservar esta región.

Mientras el Nasdaq 100 se mantenga por encima de los 29.238 puntos, podría desarrollar una estructura de giro y acercarse hacia niveles en torno a los 29.681 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría indicar una continuidad de la presión bajista, con una zona de apoyo en torno a los 28.738 puntos.

Fuente: xStation

Análisis del oro

El oro tuvo una jornada volátil, con una presión bajista que llevó al precio a realizar un pullback hacia la ruptura de los 4.450 puntos. La cotización logró mantenerse sobre este nivel y continúa por encima de su media móvil de 50 periodos, por lo que esta zona sigue siendo la principal referencia técnica de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.450 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante, ubicada en torno a los 4.596 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría indicar una corrección de la estructura, con una zona de apoyo relevante en torno a los 4.308 puntos..

​​​​​​​Fuente: xStation5