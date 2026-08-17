Cierre de mercado: Petróleo sobre 90 dólares vuelve a presionar a Wall Street (17.08.2026)

La sesión estuvo marcada por una caída de las acciones, presionadas por el fuerte repunte del petróleo, que superó los 90 dólares por barril y reavivó los temores a nuevas presiones inflacionarias. Este movimiento también se trasladó al mercado de bonos, donde el rendimiento del Treasury a 30 años alcanzó niveles no vistos desde 2007. El deterioro del sentimiento se intensificó después de que Donald Trump señalara que no está interesado en renovar el acuerdo con Irán, aumentando la percepción de riesgo geopolítico y las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro energético.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Donald Trump reiteró su intención de llevar el estrecho de Ormuz bajo control estadounidense y mantuvo una postura especialmente dura frente a Irán y Omán, mientras Teherán advirtió que adoptará una estrategia “plenamente ofensiva” si fracasa la vía diplomática. Al mismo tiempo, el memorando entre Washington y Teherán quedó prácticamente sin efecto y ambas partes ofrecieron versiones contradictorias sobre posibles contactos con la Guardia Revolucionaria. La escalada de amenazas y los incidentes marítimos aumentaron la preocupación por una mayor confrontación en una ruta clave para el comercio energético mundial, generando presión alcista sobre el petróleo.

Estados Unidos: La actividad manufacturera sorprendió al alza, con el índice Empire State de agosto situándose en 20,6 frente al 10,6 esperado, lo que apunta a una mayor fortaleza del sector industrial. Sin embargo, las condiciones financieras siguieron endureciéndose, con el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzando el 5,30%, su nivel más alto desde antes de la crisis financiera de 2007. En el mercado inmobiliario, la confianza de los constructores apenas mejoró, con el índice NAHB subiendo a 35 puntos, todavía muy por debajo del nivel de 50 que separa una percepción positiva de una negativa.

Canadá: La inflación canadiense volvió a acelerarse en julio, con el IPC avanzando un 3,0% interanual frente al 2,9% esperado y al 2,8% anterior, mientras que en términos mensuales aumentó un 0,5%, también por encima de las previsiones. El repunte estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de la gasolina derivado de las tensiones en Oriente Medio, aumentando nuevamente la presión sobre el Banco de Canadá en un contexto de inflación superior al objetivo.

China: Los datos económicos mostraron nuevas señales de moderación. La producción industrial acumulada creció un 5,3% interanual en julio, ligeramente por debajo del 5,4% anterior, mientras que la tasa de desempleo aumentó hasta el 5,2%, superando tanto el 5,1% esperado como el 5,0% previo. Las cifras refuerzan las dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica y mantienen la atención sobre posibles medidas adicionales de estímulo.

Brasil: La economía brasileña mostró señales mixtas, aunque con un sesgo de debilidad. El índice de inflación IGP-10 cayó un 0,5% mensual en agosto, frente al aumento del 0,1% esperado, aunque moderando la caída del 1,1% del mes anterior. Por su parte, el indicador de actividad económica IBC-Br retrocedió un 0,6% en junio, peor que el -0,5% previsto y muy por debajo del crecimiento del 0,1% anterior, apuntando a una pérdida de dinamismo de la economía.

Petróleo: Arabia Saudí estaría ampliando sus alternativas para exportar crudo evitando parcialmente el estrecho de Ormuz, ofreciendo cargamentos desde instalaciones próximas a Omán y aprovechando también su capacidad de transporte hacia el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Estas estrategias, junto con iniciativas similares de otros productores del Golfo, están permitiendo mantener importantes volúmenes de petróleo en el mercado pese a las tensiones regionales, contribuyendo a limitar el impacto alcista sobre los precios y a reducir el riesgo de un nuevo choque inflacionario energético.

Oro: El oro prolongó las ganancias acumuladas durante las últimas semanas, favorecido por una reducción de las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Este cambio de expectativas presionó al dólar a la baja, aumentando el atractivo relativo del metal precioso.

Cobre: El cobre en Londres se mantuvo por encima de los 14.000 dólares por tonelada por novena sesión consecutiva, respaldado por una marcada situación de backwardation que refleja una elevada demanda inmediata frente a una oferta disponible limitada. La ampliación del diferencial entre los precios al contado y los contratos a tres meses hasta niveles no vistos desde la crisis de 2021 refuerza las señales de tensión física en el mercado y mantiene al metal cerca de máximos históricos.

Acciones: La jornada corporativa estuvo marcada por noticias relevantes en Verizon, Nvidia y Nike. Verizon sufrió un revés después de que la Corte Suprema rechazara reconsiderar su impugnación contra una sanción de 47 millones de dólares de la FCC. Nvidia, por su parte, acordó respaldar con hasta 105.000 millones de dólares un gran centro de datos en Ohio que será arrendado por OpenAI y equipado con tecnología de la compañía. Mientras tanto, Nike cayó a niveles no vistos desde 2014 y acumula un retroceso cercano al 80% desde sus máximos de 2021, presionada por sus propios problemas operativos y estratégicos y por las sólidas perspectivas de su competidor premium On Holding, que han intensificado las dudas sobre su posición competitiva y la gestión de la compañía.

Análisis US100

El Nasdaq 100 vuelve a testear su zona de soporte de los 30.077 puntos, nivel clave para la estructura de corto plazo. Si el precio pierde esta región, podría desarrollar un movimiento correctivo de mayor amplitud, considerando que la media móvil ha actuado como soporte dinámico reciente y que el siguiente nivel de mayor relevancia se ubica en torno a los 29.562 puntos.

En cambio, si el precio logra consolidarse nuevamente por encima de los 30.077 puntos, podría retomar la presión alcista y extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia, ubicada en torno a los 30.604 puntos.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro ha mantenido una estructura constructiva tras alcanzar el punto pivote de los 4.308 puntos. Actualmente, el precio se aproxima a los máximos de la semana anterior, ubicados en torno a los 4.450 puntos, nivel que se mantiene como la principal resistencia de corto plazo.

Una ruptura sobre los 4.450 puntos podría extender el movimiento hacia la región de los 4.542 y 4.585 puntos. En cambio, si el precio no logra consolidarse sobre esta resistencia, podría volver a testear la zona de los 4.308 puntos como soporte relevante.

Fuente: xStation5

