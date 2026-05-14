Cierre de mercado: S&P 500 alcanza los 7.500 puntos impulsado por la IA

La jornada estuvo marcada por un tono positivo en Wall Street, con los principales índices alcanzando nuevos máximos impulsados por el repunte de las acciones vinculadas a inteligencia artificial y por datos económicos de EE. UU. que mostraron fortaleza en el consumo. Nvidia volvió a liderar el avance del sector tecnológico y se acercó a una valoración de 6 billones de dólares, reforzando el entusiasmo del mercado por la demanda de infraestructura de IA. A esto se sumó el fuerte desempeño de Cisco, cuyas acciones subieron a doble dígito tras presentar resultados empresariales sólidos y previsiones mejores a lo esperado, lo que fortaleció la percepción de resiliencia en el sector corporativo.

Fuente: xStation5



Noticias Claves

Geopolítica: Tras un primer día de cumbre que Donald Trump calificó como “fantástico”, Estados Unidos reportó avances positivos en varios frentes con China. Trump afirmó que Boeing obtuvo un pedido de 200 aviones por parte de China, que Xi Jinping ofreció colaborar para presionar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y que Beijing no entregará equipo militar a Teherán. Ambos líderes habrían coincidido en la necesidad de mantener Ormuz abierto, evitar que Irán obtenga un arma nuclear y discutir mayores compras chinas de productos agrícolas y petróleo estadounidense, así como más acceso para empresas de EE. UU. al mercado chino. Sin embargo, el tono constructivo contrastó con la tensión en torno a Taiwán, donde Xi advirtió que la relación bilateral podría entrar en una zona “extremadamente peligrosa” si Washington ignora las demandas de Beijing.

Estados Unidos: Las ventas minoristas de abril estuvieron en línea con las expectativas, con un avance mensual de 0,5%, frente al 0,5% estimado y por debajo del 1,6% revisado del mes anterior. Excluyendo automóviles, las ventas crecieron 0,7%, también en línea con lo esperado, mientras que la medición que excluye automóviles y gasolina subió 0,5%, superando el 0,3% previsto. El grupo de control, una referencia clave para el consumo subyacente, avanzó 0,5%, por encima del 0,4% esperado, lo que sugiere que el gasto del consumidor sigue mostrando resiliencia pese a la moderación frente al mes previo.

Reino Unido: La crisis política en Reino Unido se profundizó tras la renuncia del ministro de Salud, Wes Streeting, quien afirmó haber perdido la confianza en el liderazgo de Keir Starmer. Streeting sostuvo que Starmer no liderará al Partido Laborista en la próxima elección general, atribuyendo la crisis a la baja popularidad del gobierno, el avance de Reform UK y errores de política interna. En paralelo, Andy Burnham emergió como posible retador, luego de que un diputado laborista anunciara su salida para facilitarle el regreso al Parlamento. Burnham pidió apoyo para volver a Westminster con una agenda de cambio “urgente, radical y valiente”.

India: India reforzó los controles sobre el oro con el objetivo de contener la salida de divisas en medio del desplome de la rupia a mínimos históricos. Tras el llamado de Narendra Modi a evitar compras de oro y viajes innecesarios, y luego de que el gobierno duplicara los aranceles de importación al 15% para el oro y al 6% para la plata, las autoridades también restringieron el mecanismo de advance authorisation. Bajo las nuevas reglas, las importaciones de bullion superiores a 100 kilos requerirán autorización previa, y nuevas aprobaciones solo se concederán una vez que se haya exportado el equivalente al 50%, buscando limitar la presión sobre la cuenta externa.

Petróleo: El petróleo se mantuvo bajo la atención del mercado en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y señales mixtas sobre la demanda global. Los inversionistas continuaron evaluando el impacto potencial de los riesgos en Medio Oriente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, junto con las expectativas sobre el crecimiento económico y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Oro: El oro fluctuó entre ganancias y pérdidas mientras los inversionistas evaluaban la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal, luego de que los datos estadounidenses apuntaran a presiones inflacionarias vinculadas al conflicto geopolítico.

Bitcoin: Bitcoin superó los 82.000 dólares tras el avance del proyecto de ley Clarity Act en el Senado de Estados Unidos. El movimiento fue interpretado por el mercado como una señal positiva para el marco regulatorio de los criptoactivos, ya que una mayor claridad normativa podría favorecer la participación institucional y reducir la incertidumbre legal.

Acciones: Meta se prepara para recortar aproximadamente el 10% de su plantilla el 20 de mayo, lo que equivaldría a cerca de 8.000 empleados. Además, la compañía habría trasladado de forma obligatoria a al menos 1.000 ingenieros de alto nivel a una nueva unidad llamada Applied AI Engineering, con reportes que indican que quienes rechazaron el cambio podrían enfrentar despidos. En paralelo, las acciones vinculadas a Boeing podrían recibir atención tras la declaración de Trump de que Xi Jinping aceptó comprar 200 aviones de la compañía.

Análisis US100

El precio mantiene una estructura alcista general y continúa consolidándose por encima del soporte de los 29.473 puntos, nivel que coincide con los máximos históricos previos. Además, la cotización sigue desarrollándose dentro de un canal ascendente, mientras se mantiene sobre su media móvil, lo que preserva una lectura técnica favorable en el corto plazo. En este contexto, la resistencia de mayor relevancia se ubica en torno a los 29.949 puntos.

Mientras el precio conserve esta dinámica y respete el soporte, podría extender el movimiento hacia esa zona de resistencia. Sin embargo, una pérdida de la estructura del canal sería una señal de debilitamiento del impulso alcista y podría abrir espacio para una corrección de mayor amplitud, con un soporte relevante en torno a los 29.069 puntos.

Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El petróleo ha mantenido una estructura lateral en un contexto donde la geopolítica no ha entregado novedades relevantes. Aunque el precio perdió la estructura de canal alcista previa, todavía se sostiene sobre su punto pivote de los 95,95 dólares y por encima de sus medias móviles, por lo que esta zona continúa siendo la principal referencia técnica de corto plazo.

Mientras el precio logre mantenerse sobre los 95,95 dólares, podría desarrollarse una continuidad de la estructura de giro, con una resistencia ubicada en torno a los 107-110 dólares. En cambio, una pérdida de este nivel abriría espacio para una prolongación del movimiento correctivo, con un soporte de mayor relevancia en la región de los 88,58 dólares.

Fuente: xStation5