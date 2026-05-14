¿OpenAI lanzará una batalla legal contra Apple❓

La alianza de Apple con OpenAI claramente se está deteriorando y, según reportes de Bloomberg, OpenAI ya está trabajando con una firma legal externa en una posible acción judicial contra Apple, lo que añade un nuevo elemento de riesgo a la narrativa en torno a Apple. Para el mercado, esto sugiere que el optimismo previo sobre la integración de ChatGPT en el ecosistema de Apple podría necesitar una reevaluación.

La situación entre Apple y OpenAI

Bloomberg informa que la colaboración de dos años entre ambas compañías se ha tensado debido a que OpenAI no ha visto los beneficios financieros del acuerdo que había anticipado al inicio de la alianza. Los reportes sugieren que los abogados de OpenAI ya están trabajando con una firma legal externa en varias líneas de acción que podrían iniciarse formalmente en el futuro cercano, lo que indica que no se trata simplemente de movimientos realizados bajo presión mediática.

Un elemento clave de la disputa es el hecho de que ChatGPT ha sido integrado profundamente en el software de Apple, lo que estaba destinado a ser un canal significativo para la monetización de OpenAI y su exposición a cientos de millones de dispositivos. Dado que la compañía está señalando que el acuerdo no ha cumplido con sus expectativas financieras, se puede asumir que la estructura de ingresos, el reparto de valor o la exposición del modelo en los dispositivos de Apple han resultado menos favorables de lo previsto. El simple hecho de que las filtraciones sobre una posible demanda estén surgiendo desde el círculo interno de OpenAI sugiere un intento de construir poder de negociación antes de una eventual disputa formal.

Implicaciones para los inversionistas de Apple

Desde la perspectiva de los accionistas de Apple, existe el riesgo de que, en lugar de la narrativa de una integración fluida de la inteligencia artificial en iOS, iPadOS y macOS, el mercado comience a descontar la posibilidad de una disputa contractual, posibles reclamaciones financieras y la necesidad de renegociar o incluso revisar el acuerdo.

Una eventual disputa legal también podría revelar detalles de los acuerdos comerciales entre Apple y OpenAI, lo que aumentaría la incertidumbre respecto de la rentabilidad a largo plazo de los servicios basados en inteligencia artificial generativa dentro del ecosistema de Apple. Los inversionistas deberían tratar estos reportes como un ejemplo típico de riesgo de titulares, que en el corto plazo incrementa la volatilidad y, en el mediano plazo, obliga al mercado a revisar sus supuestos sobre la escala y el ritmo de monetización de la IA en los resultados de Apple. En el contexto de las disputas existentes y del escrutinio regulatorio en torno a las grandes tecnológicas, otro posible frente legal refuerza el argumento de que la prima de seguridad de Apple podría erosionarse aún más si la compañía no logra demostrar una vía clara y estable hacia la monetización de la IA. Para los traders, esto implica un entorno favorable para movimientos tácticos basados en titulares de noticias, pero para los inversionistas de largo plazo, la pregunta clave será si la disputa termina con simples modificaciones cosméticas al acuerdo o si marca el inicio de una deconstrucción más amplia del modelo de cooperación existente entre ambas compañías.

Las acciones de Apple caen poco después de la publicación de un artículo de Bloomberg. Fuente: xStation5