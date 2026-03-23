Cierre de mercado: ¿TACO Trade? Trump suaviza las amenazas a Irán

Los mercados cerraron al alza este lunes luego de que el presidente Donald Trump anunciara la postergación de ataques contra la infraestructura energética iraní, tras describir conversaciones con Teherán como "productivas". El giro diplomático (que incluye un plazo de cinco días para que Irán reabra el estrecho de Ormuz y la posibilidad de nuevas negociaciones) impulsó un ambiente de menor aversión al riesgo, donde las acciones avanzaron, el petróleo retrocedió ante expectativas de una menor disrupción en el suministro, y el dólar se debilitó frente a las principales divisas. En paralelo, los futuros de fondos federales cayeron, reflejando que el mercado descuenta una Reserva Federal con menos presión para mantener una postura restrictiva en caso de que el conflicto se modere. Sin embargo, la incertidumbre no desaparece ya que el asesor militar del líder supremo iraní, Rezaee, declaró que el conflicto continuará hasta que se levanten todas las sanciones, recordando al mercado que cualquier desescalada sigue siendo frágil y que los riesgos geopolíticos permanecen latentes.



Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Los mercados reaccionaron con fuerza al anuncio de Trump de postergar por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní, citando "conversaciones productivas" hacia una resolución del conflicto. Sin embargo, la situación permanece altamente incierta ya que Irán negó rotundamente la existencia de diálogo, Israel lanzó una nueva oleada de ataques sobre Teherán aproximadamente una hora después del anuncio, y el Pentágono evalúa el despliegue de una brigada de la 82.ª División Aerotransportada de ~3.000 soldados. Trump señaló 15 puntos de acuerdo tentativo, pero Teherán rechazó su autoridad para fijar condiciones, manteniendo como condiciones inamovibles el pago de reparaciones y el reconocimiento de la agresión.

Estados Unidos: Goldman Sachs elevó la probabilidad de recesión a 12 meses al 30%, regresando a niveles del segundo semestre de 2025, y recortó su proyección de crecimiento del PIB para el segundo semestre de 2026 a un rango de 1,25%–1,75% anualizado, materialmente por debajo del potencial estimado de 2,3%. El deterioro refleja el impacto acumulado del conflicto energético, la incertidumbre arancelaria y las condiciones financieras aún restrictivas.

Europa: La confianza del consumidor en la Eurozona decepcionó en su lectura preliminar de marzo, al ubicarse en -16,3 frente a una previsión de -14,2 y un dato previo de -12,2, señalando un deterioro más acelerado del sentimiento de los hogares europeos en medio de la crisis energética y la incertidumbre geopolítica.

Reino Unido: El primer ministro Starmer confirmó tener conocimiento de las conversaciones en curso entre Washington y Teherán, descartando preocupaciones significativas sobre el suministro energético doméstico en el corto plazo, pero advirtiendo que el gobierno planifica activamente un escenario de conflicto prolongado en Medio Oriente.

Petróleo: El crudo retrocedió más de un 10% ante las expectativas de desescalada, con el secretario de Energía, Wright, señalando que los precios caerían adicionalmente si el conflicto concluye en los próximos cinco días. El gobierno estadounidense evalúa múltiples herramientas para gestionar los precios del combustible, incluyendo mejoras en eficiencia de refinerías y mayor disponibilidad de diésel, aunque una nueva liberación de la Reserva Estratégica de Petróleo fue descrita como poco probable.

Metales: El oro entró técnicamente en mercado bajista al caer más de un 20% desde su máximo histórico, con una recuperación parcial tras el anuncio de Trump que fue revertida cuando Irán negó las conversaciones, dejando al metal con una caída superior al 2% en la jornada. El cobre, en cambio, avanzó impulsado por la expectativa de menor disrupción en las cadenas de suministro globales ante un posible cese de hostilidades.

Acciones: En el frente corporativo, OpenAI y Anthropic compiten activamente por atraer capital privado para el desarrollo de soluciones de IA empresarial, con OpenAI ofreciendo una rentabilidad mínima garantizada del 17,5% a inversores de capital preferente, por encima de los estándares del mercado. Por su parte, Apple anunció su Conferencia Mundial de Desarrolladores para el 8 al 12 de junio, instancia clave para presentar sus próximas funcionalidades de inteligencia artificial.

Análisis US100



Fuente: xStation

El precio ha mostrado un aumento en la volatilidad, superando la resistencia ubicada en 24.726. En este contexto, el indicador MACD alcanzó niveles extremos, sugiriendo una posible reversión en la tendencia. Actualmente, el activo se encuentra en una fase correctiva, en la cual se ha aplicado un retroceso de Fibonacci que identifica una zona de soporte relevante en 24.146, correspondiente al nivel del 61,8%.

Mientras este nivel de soporte se mantenga, existe la posibilidad de que el precio desarrolle una estructura correctiva de tipo ABC, teniendo como principal resistencia el nivel de 25.242. No obstante, en caso de que continúe la presión bajista, se abre la posibilidad de una extensión de la caída hacia un soporte de mayor relevancia en torno a los 23.653.

Análisis GOLD ​​​​​​

Fuente: xStation5

El precio del oro ha desarrollado una posible estructura de giro tras alcanzar una zona relevante señalada por el indicador MACD, lo que sugiere un cambio en la dinámica reciente. A pesar de ello, el escenario continúa siendo correctivo, enfrentando además la resistencia de la media móvil de largo plazo. En este contexto, el nivel de retroceso de Fibonacci en torno al 61,8% adquiere especial relevancia para definir la dirección del precio.

Si el activo logra sostenerse sobre este nivel, el precio podría realizar una continuidad hacia la resistencia ubicada en 4.735. Por el contrario, la pérdida de esta zona de soporte abriría la puerta a una mayor presión bajista, con un posible desplazamiento hacia el soporte clave en torno a los 3.998, considerado un nivel de mayor relevancia estructural.