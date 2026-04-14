Citi sorprende al mercado con resultados sólidos: la banca de inversión revive en medio de la incertidumbre global

Los resultados del primer trimestre de Citigroup superaron las estimaciones del mercado y confirmaron que el banco ha logrado reposicionarse en el segmento de banca de inversión. En un entorno marcado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio, volatilidad en materias primas y ajustes en expectativas de tasas, Citi logró reportar un beneficio neto de 5.800 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 42% y un beneficio por acción de 3,06 dólares, muy por encima de los 2,63 esperados por el consenso. Este tipo de sorpresa responde a una mejora sostenida en la capacidad del banco para capturar flujos de negocio en momentos donde otros actores tienden a retraerse.

Las comisiones de banca de inversión aumentaron un 19% hasta los 1.300 millones de dólares, apoyadas principalmente en asesoría y emisiones de capital, en un trimestre donde el mercado global de acuerdos volvió a mostrar señales de reactivación. Citi está capturando una mayor cuota en un negocio donde históricamente había quedado rezagado frente a competidores como JPMorgan o Goldman Sachs. Este cambio es relevante porque refleja una ejecución estratégica que lleva varios trimestres en construcción bajo el liderazgo de Jane Fraser, con fichajes relevantes y una reorganización profunda de la franquicia de banca corporativa.

Lo que termina consolidando este desempeño es que ocurre en un contexto que, en teoría, debería haber limitado la actividad. La incertidumbre geopolítica tiende a frenar decisiones corporativas de gran escala, especialmente fusiones y adquisiciones. El hecho de que la actividad haya crecido en este entorno sugiere que el mercado ya está operando bajo una lógica distinta, donde las empresas priorizan posicionamiento estratégico a largo plazo incluso en escenarios de volatilidad, lo que eleva el piso estructural del negocio de asesoría financiera.

El renacer de las fusiones

Lo que está ocurriendo actualmente responde a una combinación de factores donde la regulación, la tecnología y la presión competitiva están acelerando decisiones que habían estado postergadas durante los últimos dos años. La administración de Donald Trump ha impulsado un entorno regulatorio más flexible, lo que ha reducido fricciones para la aprobación de acuerdos y ha devuelto visibilidad a operaciones que antes enfrentaban mayores obstáculos. A lo anterior se suma el factor de la inteligencia artificial, un elemento que empieza a ser determinante en el comportamiento corporativo. Citi se beneficia indirectamente de este fenómeno a través de sus clientes y lo ha incorporado en su propia visión de mercado. El banco ha elevado sus proyecciones de inversión global en IA hasta cerca de 8,9 billones de dólares entre 2026 y 2030, lo que refleja una aceleración en la adopción empresarial mucho más rápida de lo previsto. Esta dinámica está empujando a las compañías a cerrar acuerdos estratégicos para no quedar rezagadas en la carrera tecnológica, lo que explica el repunte en asesoría y emisiones de capital.

Fuente: Bloomberg

El resultado es que la banca de inversión deja de depender exclusivamente del ciclo económico tradicional y empieza a anclarse en transformaciones estructurales. Cuando las empresas adquieren capacidades tecnológicas, consolidan mercado o buscan escala en un entorno competitivo más exigente, la actividad de acuerdos deja de ser opcional. Esa transición es la que está permitiendo que bancos como Citi mantengan tracción incluso en escenarios donde el ruido macro sigue siendo elevado.

Mercados y servicios

Más allá de la banca de inversión, el desempeño de Citi también se apoyó en la fortaleza de su división de servicios y mercados, que superó los 7.000 millones de dólares en ingresos durante el trimestre. Este segmento, que incluye actividades como intermediación, financiamiento y gestión de liquidez para clientes institucionales, se ha convertido en un pilar fundamental para estabilizar los resultados del banco en entornos volátiles.

El comportamiento de estas divisiones suele estar directamente vinculado a la actividad del mercado, y en el contexto actual, la volatilidad generada por el conflicto en Oriente Medio, los movimientos en el petróleo y los cambios en expectativas de tasas ha favorecido el aumento en la rotación de portafolios. Ese tipo de dinámica eleva la demanda por servicios financieros sofisticados, donde Citi ha logrado posicionarse con mayor consistencia en los últimos trimestres. La capacidad de capturar ingresos en estos escenarios refuerza la idea de que el banco ha diversificado mejor su modelo de negocio, reduciendo su dependencia de un solo motor de crecimiento. Parte del crecimiento del beneficio por acción está apoyado en recompras de acciones, lo que reduce el número de títulos en circulación y amplifica el retorno para el accionista. Esta estrategia, combinada con una mejora en ingresos, permite a Citi acercarse a su objetivo de retorno sobre capital tangible (RoTCE) del 10%–11%, un nivel que históricamente ha sido difícil de alcanzar para la entidad.

El desempeño de Citi confirma que el banco está ejecutando correctamente su estrategia, aunque eso no implica que el mercado haya resuelto todas sus dudas respecto a la sostenibilidad de este crecimiento. La banca de inversión es, por definición, un negocio cíclico, y aunque hoy muestra fortaleza, sigue expuesto a cambios abruptos en el apetito corporativo si las condiciones financieras se deterioran o si la incertidumbre geopolítica vuelve a escalar. La aceleración en la inversión en inteligencia artificial está generando oportunidades, aunque también podría derivar en sobrecapacidad o en ajustes de capital si las expectativas de retorno no se materializan como el mercado espera. Citi se encuentra bien posicionado para capturar este ciclo, aunque sigue dependiendo de que la actividad corporativa mantenga su ritmo en un entorno global que continúa siendo frágil.

Análisis técnico

CITI (H1)

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Fuente: xStation

El precio de Citigroup (C.US) en H1 mantiene una estructura alcista sostenida, con secuencia de mínimos crecientes y apoyo constante sobre la media móvil, lo que refleja control comprador en el corto plazo. El reciente impulso lleva al precio a testear la zona de 132–134, que actúa como resistencia mayor, donde ya se observa cierta reacción vendedora. La expansión de las bandas de Bollinger al alza confirma fortaleza del movimiento previo, aunque la cercanía a la banda superior sugiere extensión del precio respecto a su media.

En términos de momentum, el RSI se mantiene en zona cercana a sobrecompra, evidenciando presión compradora dominante pero con señales de saturación, mientras el MACD permanece en terreno positivo con leve desaceleración del histograma, indicando pérdida marginal de impulso. La zona de 123–125 se consolida como soporte dinámico relevante tras la última consolidación, mientras que la incapacidad de superar con claridad 132–134 mantiene al precio en una fase de pausa dentro de la tendencia principal.