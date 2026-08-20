Claves del día: Petróleo alcanza los 94 dólares y presiona a las acciones

Análisis US100

El precio se ha mantenido lateralizado dentro de la estructura señalada por el rectángulo, en torno a los 29.562 puntos. Si bien el MACD ha intentado recuperar momentum, aún conserva una lectura bajista, por lo que la referencia principal continúa estando en esta zona de consolidación.

Si el precio pierde los 29.562 puntos, podría extender el movimiento bajista hacia el punto pivote de los 29.238 puntos, con un siguiente soporte relevante en torno a los 28.788 puntos. En cambio, una ruptura al alza de la estructura lateral podría llevar al precio a testear nuevamente la zona de resistencia de los 30.077 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.562

🔺 Escenario Alcista: 30.077

🔻 Escenario Bajista: 28.788

Fuente:Xstation5

Noticias claves

Las acciones cotizan de forma estable tras las alzas registradas ayer luego del anuncio del Tesoro. En el plano geopolítico, el presidente estadounidense Trump anunció amplias medidas económicas contra Irán y advirtió sobre posibles consecuencias para los países o entidades que brinden apoyo a Teherán. Asimismo, señaló que las negociaciones con Irán podrían concretarse en algún momento, reiteró que el país no puede disponer de un arma nuclear y afirmó que los precios del petróleo serán considerablemente más bajos una vez que la situación se resuelva.

En los mercados de renta fija, los futuros del bono del Tesoro estadounidense a 10 años prolongaron ligeramente las ganancias de la jornada anterior, luego de la caída de los rendimientos a largo plazo en respuesta al anuncio del Tesoro de EE. UU. difundido ayer. Por su parte, las actas de la reunión de julio del FOMC indicaron que la mayoría de los participantes consideró que probablemente serían necesarias tasas más altas si la inflación no continuaba descendiendo; no obstante, su publicación generó escasa reacción en el mercado.

En el ámbito internacional, las acciones de la región de Asia-Pacífico registraron avances de forma generalizada, impulsadas por una tendencia positiva similar proveniente de Wall Street.

Geopolítica: El presidente estadounidense Trump anunció lo que describió como la operación económica más severa jamás aplicada contra un país, enmarcándola como una guerra económica y un aislamiento sin precedentes contra Irán, y advirtió con fuertes consecuencias a cualquier nación cuyas instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden apoyo a Teherán, incluyendo contrabando de petróleo, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de barcos y empresas fachada. Señaló que las negociaciones con Irán podrían darse en algún momento, reiteró que el país no puede tener un arma nuclear y afirmó que el petróleo será mucho más barato cuando esto concluya. Indicó además que el secretario del Tesoro Bessent podría presentar las sanciones esta semana y que EE. UU. dispone de opciones muy estrictas, al tiempo que precisó que el Estrecho de Ormuz permanece abierto. Según Axios, el ejército estadounidense estableció discretamente un corredor marítimo para transportar unos 10 millones de barriles diarios, posibilitado por una campaña de CENTCOM que degradó los sistemas de radar y vigilancia iraníes, aunque Kpler reporta que el tráfico marítimo sigue sin cambios. En paralelo, Pakistán se mantiene como principal mediador entre ambos países.

Aranceles: Estados Unidos estaría próximo a reducir a la mitad los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses, así como a rebajar el gravamen sobre los automóviles de Canadá del 25% al 15%, en el marco de un acuerdo comercial. El primer ministro Carney afirmó que las negociaciones avanzan de forma significativa, mientras que LeBlanc precisó que el acuerdo preservará el sistema de gestión de la oferta del sector agrícola. Por su parte, el MOFCOM de China anunció aranceles antidumping sobre las importaciones de polioximetileno procedentes de Estados Unidos, la UE, Taiwán y Japón, con vigencia a partir del 21 de agosto.

Divisas: El dólar encontró un ligero respiro tras debilitarse la víspera junto con la caída de los rendimientos a largo plazo, luego de que el Tesoro de EE. UU. anunciara planes para al menos duplicar sus operaciones de recompra de apoyo a la liquidez en valores de cupón nominal a largo plazo, una señal de disposición a intervenir que alivió los temores sobre el alza de rendimientos; no obstante, al aplicarse solo al resto del trimestre de reembolso, el margen para una mayor debilidad del billete verde luce limitado. Las actas del FOMC generaron escasa reacción al confirmar el tono reciente de la Fed. El EUR/USD se sostuvo cerca de los máximos previos por encima de 1,1600; el GBP/USD tomó un respiro tras la caída del dólar, con datos de inflación británicos mixtos; y el USD/JPY se recuperó de un mínimo semanal apoyado en el nivel de 158,00 mientras retrocedían los rendimientos japoneses.

Bonos: Los futuros del bono del Tesoro estadounidense a 10 años prolongaron ligeramente las ganancias de la jornada previa, tras la caída de los rendimientos a largo plazo en respuesta a los planes del Tesoro de EE. UU. de al menos duplicar el tamaño de sus operaciones de recompra de liquidez en valores de cupón nominal a largo plazo. Sin embargo, las ganancias quedaron acotadas ante la escasa reacción a las actas del FOMC y luego de una subasta poco firme del bono a 20 años.

EE. UU.: Las actas de la reunión de julio del FOMC mostraron que la mayoría de los participantes consideró que probablemente serían necesarias tasas más altas si la inflación no descendía, y que la mayoría respaldó mantener los tipos sin cambios, aunque varios apoyaron un alza. Algunos señalaron que el endurecimiento de las condiciones financieras reflejaba un fuerte crecimiento y expectativas de una postura más restrictiva, mientras que quienes favorecían la subida estimaron que ello ayudaría a evitar futuros incrementos. El presidente Warsh planteó que celebrar seis reuniones anuales en lugar de ocho permitiría acumular más información, sin que se adoptara una decisión ni cambios en el calendario de 2026. Casi todos coincidieron en mantener el compromiso con la estabilidad de precios, varios describieron los aumentos de precios como generalizados, y las proyecciones del personal apuntaron a una perspectiva de inflación similar a la de junio pero con un panorama económico algo más débil.

Japón: El índice Nikkei 225 se vio respaldado por una recuperación del sector tecnológico, la caída de los rendimientos y datos comerciales mejores de lo esperado. La balanza comercial de julio arrojó un déficit de 634,5 mil millones frente a los 680,0 mil millones previstos (anterior: -409,9 mil millones); las exportaciones crecieron 23,2% interanual frente al 19,9% esperado (previo 19,3%), y las importaciones avanzaron 27,8% frente al 26,5% previsto (previo 25,4%).

Kospi: El KOSPI lideró los avances regionales impulsado por el potencial alcista de las grandes tecnológicas, con las acciones de SK Hynix subiendo a doble dígito tras anunciar una recompra de acciones por 40 billones de KRW, en tanto que trascendió que Samsung Electronics prepara un plan de retorno al accionista superior a los 100 billones de KRW.

China: Los índices se sumaron al ánimo positivo, aunque con ganancias limitadas ante una oleada de resultados corporativos y a la espera del informe de Alibaba. El mercado también se mostró contenido luego de que el banco central mantuviera en cero sus operaciones de recompra inversa a 7 días y dejara sin cambios las tasas preferenciales de préstamo por decimoquinto mes consecutivo: la tasa a 1 año se ubicó en 3,0% (en línea con lo previsto) y la de 5 años en 3,5% (también en línea).

Petróleo: Los futuros del crudo se mantuvieron a flote dentro de un rango, en medio de la incertidumbre geopolítica y tras el anuncio de Trump sobre una ofensiva económica de gran escala contra Irán, así como la revelación de que el ejército estadounidense estableció discretamente un corredor marítimo en el Estrecho de Ormuz para transportar millones de barriles diarios.

Metales: El oro al contado retrocedió durante la noche y volvió a situarse por debajo de los 4.500 USD/oz, aunque conservó buena parte de las ganancias de la víspera, cuando había subido de la mano de un dólar más débil y rendimientos más bajos. Los futuros del cobre, en cambio, carecieron de demanda tras su reciente comportamiento lateral, pese a los avances en los activos de riesgo.

Gráfico del Día

El oro mantiene su momentum al alza. Si bien ha mostrado una corrección, todavía conserva la ruptura de los 4.450 puntos. A nivel de indicadores, el MACD se mantiene por encima de la línea cero y el precio continúa cotizando sobre sus medias móviles, por lo que la referencia principal sigue estando en torno al soporte de los 4.450 puntos, correspondiente a la ruptura de la jornada previa.

Una consolidación del precio por encima de este nivel podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante, ubicada en torno a los 4.724 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.450 puntos podría indicar una pérdida de impulso y abrir espacio para una corrección hacia la zona de los 4.308 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.450

🔺 Escenario Alcista: 4.724

🔻 Escenario Bajista: 4.308

Fuente:Xstation5