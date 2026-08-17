Claves del día: Wall Street retrocede por tensión geopolítica

- Los futuros de EE. UU. cotizan al alza tras la baja del viernes, mientras los últimos datos de consumo y sentimiento decepcionaron.
- La incertidumbre alrededor de Irán y el Estrecho de Ormuz continúa condicionando al petróleo y al sentimiento de mercado.
- El US100 mantiene los 30.077 puntos como soporte clave, mientras el oro enfrenta una resistencia relevante en 4.450 puntos.
- Los futuros de EE. UU. cotizan al alza tras la baja del viernes, mientras los últimos datos de consumo y sentimiento decepcionaron.
- La incertidumbre alrededor de Irán y el Estrecho de Ormuz continúa condicionando al petróleo y al sentimiento de mercado.
- El US100 mantiene los 30.077 puntos como soporte clave, mientras el oro enfrenta una resistencia relevante en 4.450 puntos.
Los futuros de EE. UU. cotizan al alza tras la baja del viernes en una sesión tranquila. El Nasdaq rindió por debajo de lo esperado, el Russell rompió su tendencia alcista y el S&P 500 de peso igual se mantuvo estable, con la Energía al alza y Tecnología y Sanidad rezagadas. Las ventas minoristas y el sentimiento de Michigan decepcionaron, aunque la inflación esperada a un año subió al 4,3%.
En lo geopolítico, el ministro iraní Araghchi señaló que Irán no ha decidido reanudar las conversaciones con EE. UU. y que Washington debe cumplir ciertas condiciones en el estrecho para restablecer el transporte marítimo. La cautela persiste ante la próxima expiración del alto el fuego de 60 días, mientras las bolsas de Asia-Pacífico abrieron la semana mixtas, con sesgo positivo tras un fin de semana macro tranquilo.
En materias primas y divisas, el crudo se mostró indeciso a la espera de un acuerdo en el Estrecho de Ormuz y tras la desaceleración del tráfico marítimo durante el fin de semana. El dólar se suavizó ligeramente ante la falta de catalizadores en EE. UU., mientras los futuros del Tesoro a 10 años se mantuvieron limitados a rangos.
US100: El precio ha mantenido una estructura constructiva, sosteniendo la ruptura de los 30.077 puntos. Tras realizar un pullback hacia esta zona, la cotización logró conservar el nivel y dar continuidad al movimiento, por lo que la región de los 30.077 puntos continúa siendo el soporte clave de corto plazo.
Mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, podría extender el avance hacia la resistencia relevante ubicada en torno a los 30.604 puntos. En cambio, una pérdida de los 30.077 puntos podría abrir espacio para un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una zona de soporte en torno a los 29.562 puntos.
Fuente: xStation5.
GOLD: El oro presentó una estructura de giro en torno a sus medias móviles de largo plazo, revisando un punto pivote en la región de los 4.308 puntos. En este contexto, la dinámica estará sujeta a la reacción frente a la resistencia asociada a los máximos anteriores, ubicada en torno a los 4.450 puntos.
Si el precio logra superar esta resistencia, podría extender la estructura y dar continuidad al impulso alcista previo, con resistencias en torno a los 4.552 y 4.585 puntos. En cambio, un rechazo desde los 4.450 puntos podría mantener la presión bajista de corto plazo, con un soporte relevante en torno a los 4.200 puntos.
Fuente: xStation5.
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