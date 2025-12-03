Cobre marca un nuevo máximo histórico

El cobre mantiene su tendencia alcista y alcanza un nuevo máximo histórico, superando los US$11.400 por tonelada.
La reciente conferencia Asia Copper Week mostró a analistas advirtiendo sobre una inminente escasez de cobre. Las refinerías chinas están reduciendo su producción y una serie de accidentes en minas en los últimos meses ha disminuido significativamente la oferta del metal.
Tanto productores como importadores están acumulando inventarios de forma masiva, preparándose para desafíos de disponibilidad a largo plazo y ante el esperado aumento de la demanda, impulsado por la construcción de centros de datos y la infraestructura energética. Esto sitúa al metal en una sólida y prolongada tendencia al alza.
COPPER (D1)
Fuente: xStation5
