Cobre se dispara por cierre de minas. 📉

Los futuros del cobre registran un alza superior al 3 %
Los precios del cobre se dispararon durante la sesión de hoy, vinculados directamente a posibles disrupciones en la cadena de suministro global de esta materia prima.
El cobre ha alcanzado su nivel más alto desde mayo del año pasado y actualmente se encuentra solo un 6 % por debajo de su máximo histórico.
Un grave accidente ocurrió en la mina Grasberg Block Cave, en Indonesia, una de las más grandes del mundo, lo que ha limitado la producción.
Este incidente ha incrementado la preocupación de los inversores sobre la disponibilidad del metal, especialmente porque la demanda de cobre ha aumentado en los últimos años debido a la transición energética y al desarrollo de tecnologías basadas en energías renovables.
La situación se agrava con la decisión de cerrar una mina en Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre.
Las restricciones gubernamentales y las protestas sociales han limitado severamente la actividad minera en esta región. La combinación de estos factores está generando mayor incertidumbre en el mercado y un incremento de precios, que podrían alcanzar nuevos máximos en el futuro cercano.
COBRE (D1)
Fuente: xStation
