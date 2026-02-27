Colapso del PIB en Canadá; la inflación del productor en EE.UU. se acelera

- La divergencia macro entre EE.UU. (inflación más fuerte) y Canadá (contracción económica más profunda) fortalece al dólar estadounidense frente al CAD y refuerza la narrativa de políticas monetarias divergentes.
- La divergencia macro entre EE.UU. (inflación más fuerte) y Canadá (contracción económica más profunda) fortalece al dólar estadounidense frente al CAD y refuerza la narrativa de políticas monetarias divergentes.
27.02.2026 – PPI de EE.UU. y PIB de Canadá
Los precios al productor (PPI) en Estados Unidos aumentaron 2,9% interanual en enero, superando las expectativas de 2,6%, y 0,5% mensual, frente al pronóstico de 0,3%, lo que indica presiones inflacionarias a nivel productor más fuertes de lo esperado.
La economía canadiense se contrajo 0,6% anualizado en el cuarto trimestre, significativamente peor que la estimación de -0,2%, confirmando una desaceleración económica más profunda.
El dólar estadounidense está ganando terreno frente al CAD tras la publicación de estos datos. La lectura muy dovish en Canadá contrasta con el PPI hawkish en EE.UU.
USD - CAD (M5)
Fuente: xStation5
Tres escenarios para el petróleo tras el ataque de EE. UU. e Israel a Irán.
Cierre de mercados (02.03.2026): Tensión geopolítica impulsa al crudo y complica el panorama para la Fed
Dólar hoy México: la guerra en Medio Oriente activa el modo refugio, pero el peso mexicano se estabiliza
Resumen diario: La guerra en Irán dispara la volatilidad
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.