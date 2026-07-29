Colapso en el Kospi, el canario en la mina para los mercados de IA

La bolsa de Corea del Sur vive días de fuertes caídas las ventas se concentraron el martes 28 y el miércoles 29 de julio, con movimientos tan bruscos que la bolsa de Corea tuvo que suspender operaciones temporalmente dos días seguidos y el índice ya acumula un retroceso importante desde su máximo del año.

¿Por qué importa el Kospi para los mercados de IA?

¿Por qué importa esto para el resto del mundo? Porque el Kospi está cargado de Samsung y SK Hynix, los dos fabricantes de memoria más grandes del planeta, y la memoria es una pieza clave de la infraestructura de inteligencia artificial, cuando los inversionistas dudan del gasto en IA, Corea es de los primeros en el mercado que lo resiente, por eso funciona como canario en la mina, si el Kospi sufre puede ser señal de que el entusiasmo por la IA se está enfriando en todos lados.

La caída se detonó por dos noticias, dudas sobre la capacidad de Nvidia para sostener su ritmo de compras de chips y el avance de China en la fabricación de memoria que amenaza justo el negocio donde Samsung y SK Hynix dominan.

Factores que podrían impulsar un rebote

¿Por qué podría rebotar? Porque las valuaciones ya no están infladas, Nvidia cotiza hoy a 19.8 veces sus utilidades futuras cuando en abril de 2023 llegó a cotizar a 61.2 veces, hoy está más barata que el S&P 500 y que el Nasdaq, las ganancias de las empresas ya alcanzaron a los precios, y el gasto en infraestructura de IA sigue en pie con 1.8 billones de dólares proyectados entre 2026 y 2027 por parte de Microsoft, Amazon, Google, Meta y Oracle, mientras ese dinero siga fluyendo la demanda de chips y memoria continúa.

Riesgos para las acciones vinculadas a la IA

¿Por qué podría seguir cayendo? Porque si esas mismas empresas recortan su gasto para cuidar su caja, los fabricantes de chips serían los primeros en resentirlo y porque si China avanza más rápido de lo esperado en memoria le come mercado directo a Samsung y SK Hynix, además queda el factor de las tasas, este miércoles la Fed dejó su tasa sin cambios en el rango de 3.50 a 3.75%, pero tres miembros votaron por subirla, y Kevin Warsh confirmó en su rueda de prensa que la Fed ya no dará pistas sobre sus próximos movimientos, si el mercado lee esas disidencias como el anticipo de una subida en septiembre, la presión sobre las acciones de IA puede continuar.

Análisis técnico del ETF EWY



Fuente: xStation5

Respecto al gráfico, el ETF EWY, que replica el comportamiento del Kospi, está exactamente en una zona de soporte visible en los 147.61 dólares por acción, la pérdida de este nivel podría llevarlo a una nueva zona de soporte relevante que tiene confluencia con un gran volumen de negociación previo entre los 120.76 y los 132.85 dólares por acción, en cambio, si el rebote sucede, la zona a vigilar sería el rompimiento de los 174.65, lo cual abriría la puerta para buscar nuevos máximos.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.