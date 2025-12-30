Colombia aumenta el salario mínimo en 23% y se reactivan las preocupaciones por inflación

Tras conocerse la medida, subieron swaps de tasas y rendimientos de bonos en pesos, reforzando la expectativa de un sesgo más restrictivo en tasas de interés desde enero.

La magnitud del ajuste incrementa el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse y complique la convergencia hacia la meta del 3% .

Un alza de 23% para acercarse a un “salario digno”

Colombia aumentará el salario mínimo mensual en un 23% el próximo año, de acuerdo con el anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de apoyar a los trabajadores de menores ingresos. La medida busca equiparar el salario mínimo a un “salario digno”, es decir, un nivel que permita a los hogares acceder a una canasta básica.

Con este ajuste, el salario base mensual incluyendo transporte aumentará a 2 millones de pesos en 2026 (aproximadamente 530 dólares). En su comunicación, el Gobierno planteó que el paquete apunta a reducir directamente la pobreza, en un contexto en que el mandato presidencial concluye en agosto.

Fuente DANE | MinTrabajo

La principal preocupación: impacto en inflación y en la ruta de tasas

El foco del mercado está en las implicancias macroeconómicas del aumento. Un incremento salarial de esta magnitud puede presionar los precios vía costos laborales, renegociaciones contractuales y ajustes en bienes y servicios intensivos en mano de obra. En ese sentido, ya se venía advirtiendo que un salto relevante del salario mínimo era uno de los riesgos inflacionarios capaces de forzar un ajuste al alza en los costos de financiamiento.

La medida se suma a antecedentes recientes: el salario mínimo ya había aumentado 9,5% el año pasado y, además, este año se aprobó una reforma laboral que amplía el pago de horas extras, elementos que pueden reforzar presiones de costos en distintos sectores.

Aumento impuesto tras fallar la negociación entre empresas y sindicatos

El incremento fue definido por el Gobierno luego de que líderes empresariales y sindicatos no alcanzaran un acuerdo. En ese proceso, las posturas eran muy distintas: el sector empresarial buscaba un aumento cercano al 7%, mientras que los sindicatos impulsaban un 16%. El resultado final anunciado quedó por encima de ambos.

En términos reales, el ajuste supera en más de 18 puntos porcentuales la inflación prevista para 2025, lo que eleva la probabilidad de efectos de segunda vuelta: que el aumento salarial se propague hacia otros salarios, contratos y precios.

Reacción inmediata de los mercados: presión en swaps y bonos en pesos

Tras difundirse el aumento, se observó una reacción clara en los activos locales: subieron los swaps de tasas de interés a dos y cinco años y también aumentaron los rendimientos de los bonos locales en pesos. En particular, los bonos con vencimiento en 2036 registraron un alza de 34 puntos básicos.

Este movimiento sugiere una recalibración de expectativas: el mercado descuenta mayor inflación futura y una mayor probabilidad de que la política monetaria adopte un tono más restrictivo, encareciendo el financiamiento.

Escenario inflacionario: riesgo de superar 6% y alzas de tasa desde enero

Con el nuevo salario mínimo, el riesgo central es que la inflación se acelere y pueda ubicarse por encima del 6% hacia finales del próximo año. Bajo ese escenario, aumenta la probabilidad de que el banco central se vea obligado a subir la tasa de interés clave a partir de enero, y no se descartan movimientos de mayor magnitud, como incrementos de medio punto porcentual, si la trayectoria de precios se deteriora.

A esto se suma que las expectativas siguen lejos del objetivo: se espera que la inflación cierre este año en 5,19% y baje a 4,59% a fines de 2026, lo que implicaría un sexto año consecutivo sin alcanzar la meta de 3%.

Contexto laboral: desempleo a la baja, pero con balance delicado

En paralelo, el mercado laboral ha mostrado mejora: la tasa de desempleo cayó a 8,2% en octubre, desde 9,1% en el mismo mes del año anterior. Este telón de fondo favorece el argumento social del aumento, pero también vuelve más relevante el equilibrio macro: si el alza salarial se traduce en presiones de precios, el costo puede terminar materializándose en mayores tasas y condiciones financieras más exigentes.

Qué seguirá mirando el mercado

Hacia adelante, la atención se concentrará en la velocidad del traspaso del aumento salarial a precios, el comportamiento de la inflación subyacente y la reacción del banco central. La combinación de un incremento del 23%, una inflación aún alta y una reacción inmediata en tasas y bonos deja un escenario de mayor sensibilidad a datos y decisiones de política monetaria.