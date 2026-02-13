- Hoy se dará a conocer el dato del inflación de Estados Unidos de enero
- El dato podría impactar en la confianza en los mercados y en la política monetaria de la FED
Hoy conoceremos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de enero, que podría tener un impacto significativo en la confianza de los mercados financieros y determinar las expectativas sobre la futura política monetaria de la Reserva Federal. Los inversores estarán muy atentos a la dinámica de precios, tanto mensual como anual, ya que el resultado del IPC podría generar una mayor volatilidad en los mercados de divisas, las bolsas de valores y el mercado de bonos.
Calendario económico del día
08:30 – Suiza
- IPC (m/m) Enero: previsión 0,0%, anterior 0,0%
- IPC (a/a) Enero: previsión 0,1%, anterior 0,1%
08:30 – Hungría
- Producción industrial s.a. fin. (m/m) Diciembre: previsión 0,9%, anterior -1,6%
- Producción industrial n.a. fin. (a/a) Diciembre: previsión 1,8%, anterior -5,5%
- Producción industrial w.d.a. fin. (a/a) Diciembre: previsión -1%, anterior -5,5%
09:00 – República Checa
- IPC fin. (m/m) Enero: previsión 0,9%, anterior -0,3%
- IPC fin. (a/a) Enero: previsión 1,6%, anterior 2,1%
09:00 – España
- IPC final (m/m) Enero: previsión -0,4%, anterior 0,3%
- IPCA final (m/m) Enero: previsión -0,7%, anterior 0,3%
- IPC final (a/a) Enero: previsión 2,4%, anterior 2,9%
- IPCA final (a/a) Enero: previsión 2,5%, anterior 3%
09:00 – Eslovaquia
- PIB preliminar (a/a) 4T: previsión 0,8%, anterior 0,9%
10:00 – Polonia
- IPC final (m/m) Enero: previsión 0,5%, anterior 0,0%
- IPC final (a/a) Enero: previsión 1,9%, anterior 2,4%
10:00 – República Checa
- Saldo por cuenta corriente (CZK) Diciembre: previsión 10.500 millones, anterior 8.160 millones
11:00 – Eurozona
- Saldo comercial exterior n.e. Diciembre: anterior 9.900 millones
- Saldo comercial exterior s.e. Diciembre: previsión 11.700 millones, anterior 10.700 millones
- PIB s.e. revisado (t/t) 4T: previsión 0,3%, anterior 0,3%
- PIB s.e. Revisado (interanual) 4T: previsión 1,3%, anterior 1,4%
14:00 – Polonia
- Saldo por cuenta corriente diciembre: previsión -1.250 millones, anterior -460 millones
- Balanza comercial diciembre: anterior -1.087 millones
14:30 – EE. UU.
- IPC (intermensual) enero: previsión 0,3%, anterior 0,3%
- IPC subyacente (intermensual) enero: previsión 0,3%, anterior 0,2%
- IPC (interanual) enero: previsión 2,5%, anterior 2,7%
- IPC subyacente (interanual) enero: previsión 2,5%, anterior 2,6%
19:00 – EE. UU.
- Número de plataformas petrolíferas (semanal): previsión 413, anterior 412
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.