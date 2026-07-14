Comparecencia de Warsh ante el Congreso: ¿Tolerancia cero con la inflación, pero sin cambios en las tasas de interés?

Hoy, a las 16:00 CET, Kevin Warsh comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos para informar sobre la política monetaria aplicada por la Reserva Federal. Cabe destacar que el texto de su intervención fue publicado con antelación, algo que no necesariamente había ocurrido en los últimos años. La primera comparecencia de Kevin Warsh ante la Cámara de Representantes pasará a la historia no solo por el homenaje rendido al recientemente fallecido Alan Greenspan. Warsh se presenta como un reformador que, por un lado, busca aplicar una política monetaria firme para eliminar la inflación persistente y, por otro, impulsar una profunda revisión estructural de los métodos de funcionamiento actuales de la Fed.

Puntos clave del discurso de Kevin Warsh

Prioridad absoluta: el fin de la inflación: Warsh declaró que, si la Fed aplica correctamente su política (y está convencido de que así será), el período de cinco años de inflación elevada pasará a la historia. En el texto del discurso enfatizó que la inflación de largo plazo depende casi exclusivamente de la política monetaria y que la Fed tiene "tolerancia cero" frente a niveles elevados de inflación.

Warsh declaró que, si la aplica correctamente su política (y está convencido de que así será), el período de cinco años de inflación elevada pasará a la historia. En el texto del discurso enfatizó que la inflación de largo plazo depende casi exclusivamente de la política monetaria y que la tiene "tolerancia cero" frente a niveles elevados de inflación. Tasas de interés sin cambios: Durante la reunión del FOMC de junio, las tasas se mantuvieron en el rango de 3,50%-3,75% .

Durante la reunión del de junio, las tasas se mantuvieron en el rango de . Economía fuerte, aunque desigual: El consumo de los hogares sigue creciendo de forma moderada y la producción industrial continúa aumentando de manera constante. Sin embargo, el sector inmobiliario sigue siendo el principal punto débil.

El consumo de los hogares sigue creciendo de forma moderada y la producción industrial continúa aumentando de manera constante. Sin embargo, el sector inmobiliario sigue siendo el principal punto débil. Boom de inversión impulsado por la IA: El gasto en tecnologías avanzadas continúa acelerándose. La inversión en equipamiento aumentó un 8% interanual , mientras que el gasto en el sector tecnológico se disparó cerca de un 25% . Según Warsh, el fuerte crecimiento de la productividad se debe a la implementación de la inteligencia artificial .

El gasto en tecnologías avanzadas continúa acelerándose. La inversión en equipamiento aumentó un , mientras que el gasto en el sector tecnológico se disparó cerca de un . Según Warsh, el fuerte crecimiento de la productividad se debe a la implementación de la . Mercado laboral estable: El desempleo se mantiene bajo, los despidos siguen siendo limitados y el crecimiento de los salarios nominales continúa siendo sólido, acompañando el ingreso de nuevos trabajadores al mercado laboral.

El desempleo se mantiene bajo, los despidos siguen siendo limitados y el crecimiento de los salarios nominales continúa siendo sólido, acompañando el ingreso de nuevos trabajadores al mercado laboral. Auditoría integral de la Reserva Federal: Warsh designó cinco grupos especiales de trabajo para revisar los fundamentos del funcionamiento de la Fed:

Comunicación con el mercado (si el actual método de comunicar las decisiones sigue teniendo sentido). Política de balance (incluyendo un análisis del sistema de reservas abundantes). Metodología de datos (acceso a información más precisa en tiempo real). Impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad y el empleo. Modelos de inflación (evaluar si las teorías económicas actuales de la Fed siguen siendo válidas).

Optimismo con cautela: Los últimos datos de inflación, tanto general como subyacente, resultaron inferiores a lo esperado, algo que la Fed valora positivamente. Sin embargo, Warsh advirtió que la guerra en Medio Oriente y los elevados precios del petróleo podrían revertir rápidamente esta tendencia favorable.

Comentario sobre el discurso

El discurso de Kevin Warsh señala un cambio importante en la comunicación de la Reserva Federal. La creación de cinco grupos de trabajo —incluidos los dedicados al balance y a los modelos de inflación— demuestra que el nuevo presidente está dejando atrás antiguos dogmas en favor de una mayor flexibilidad y de un análisis basado en datos en tiempo real. Esto implica que, por ejemplo, un dato de inflación inferior al esperado, como el publicado recientemente, podría tener un peso mucho mayor en las decisiones de corto plazo del banco central.

Es probable que el actual rango de tasas, con un techo de 3,75%, permanezca vigente durante un período prolongado. La desaceleración de la inflación reduce la necesidad de nuevas alzas, pero los riesgos geopolíticos y la fortaleza de la economía también limitan la posibilidad de recortes rápidos.

Un aspecto especialmente relevante es que la revolución de la inteligencia artificial y el fuerte incremento de la inversión tecnológica están impulsando la productividad, permitiendo que la economía estadounidense continúe creciendo sin generar nuevas presiones inflacionarias. No obstante, la IA también puede aumentar la demanda energética y ejercer presión sobre los precios de la energía, aunque este efecto probablemente sea transitorio y de escasa relevancia para la política monetaria.

Para el dólar estadounidense, este escenario resulta favorable, aunque no necesariamente el más positivo posible. Por un lado, el dólar continúa sin un claro sustituto como activo refugio y los inversionistas aún no tienen una visión definida sobre el rumbo futuro de la política monetaria estadounidense. Sin embargo, mantener las tasas en los niveles actuales, junto con unas expectativas de mercado que siguen contemplando posibles alzas, debería limitar la debilidad de la divisa. Un movimiento bajista del dólar podría producirse cuando disminuya el riesgo de un shock energético, aunque por ahora resulta difícil anticipar cuándo podría ocurrir.

Cabe recordar que, una vez finalizada la lectura del discurso, Warsh responderá a una serie de preguntas de los congresistas. Mañana repetirá la misma comparecencia ante el Comité Bancario del Senado.

También conviene destacar que, pese al aumento de las expectativas sobre las tasas estadounidenses, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años permanecen relativamente estables, aunque en niveles elevados. Por su parte, los rendimientos en Alemania continúan subiendo hasta alcanzar sus niveles más altos desde mediados de 2024, reflejando una mayor presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para seguir aumentando las tasas de interés. El diferencial de rendimientos podría sugerir que, en el corto plazo, el EUR/USD se encuentra ligeramente infravalorado, aunque su comportamiento dependerá principalmente de la evolución del mercado de deuda estadounidense. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB