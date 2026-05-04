¿Comprará GameStop a eBay? Los números sugieren lo contrario

El CEO de GameStop anunció inesperadamente una oferta para adquirir la plataforma de comercio electrónico eBay.

Ryan Cohen, CEO de la controvertida empresa GameStop, afirmó que tiene la intención de comprar la conocida plataforma eBay por 55,5 mil millones de dólares. La adquisición de eBay estaría destinada a formar parte de la estrategia de diversificación de la compañía, con el objetivo de crear “competencia para Amazon”.

Lo que resulta controvertido no es solo la operación en sí y su precio. Cabe destacar que eBay está actualmente valorada en alrededor de 48 mil millones de dólares, lo que significa que GameStop estaría pagando aproximadamente un 20% por encima desde el inicio. Sin embargo, este es solo el comienzo de las preguntas difíciles, no el final.

También debe recordarse que eBay es actualmente más grande en términos de capitalización de mercado que el propio GameStop. Esto no es un desafío insuperable en los mercados financieros actuales, pero la estrategia del CEO simplemente no se sostiene frente a la realidad.

Se supone que la compra será financiada con un 50% en efectivo y un 50% en acciones de GameStop.

La parte en efectivo, si creemos las declaraciones del CEO sobre la financiación proveniente de TD Securities, ascendería a unos 28–29 mil millones de dólares.

El problema surge con la parte en acciones: con la capitalización de mercado de GameStop alrededor de 27 mil millones de dólares, el componente de “50% en acciones” aún deja una brecha de financiación estimada de aproximadamente 15 mil millones de dólares.

El mercado parece solo parcialmente convencido sobre la operación. Una oferta con una prima cercana al 20% se refleja actualmente en un aumento de valoración de alrededor de 6–7%, lo que, en términos muy generales, implica aproximadamente un 30% de probabilidad de que la adquisición se complete.

Por ahora, la perspectiva de comprar eBay en estos términos genera serias dudas, y los comentarios de la propia eBay siguen siendo muy breves.

GME.US (D1)



El impulso de las medias EMA se mantiene moderado. Sin embargo, un posible soporte positivo para el sentimiento podría ser la ruptura del precio por encima de la tendencia bajista. Fuente: xStation5.