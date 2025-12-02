Costco demanda a EE.UU. para asegurar reembolso de aranceles

En paralelo, Costco mitiga el impacto con una estrategia híbrida de proveedores, marca propia y cambios de origen, mientras el mercado lee la jugada como gestión prudente de riesgo regulatorio , con una reacción bursátil contenida.

Costco decidió llevar al Gobierno de Estados Unidos ante la Corte de Comercio Internacional para asegurarse el derecho a recuperar los aranceles pagados si la Corte Suprema termina declarando ilegales los gravámenes impuestos por Donald Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

La compañía no discute solo el fondo de la política arancelaria, sino un punto procesal crucial: acusa a Customs and Border Protection de negarle la extensión de plazos para cerrar sus liquidaciones, lo que podría dejarla sin opción de reclamar un reembolso completo aun cuando el máximo tribunal falle contra la Casa Blanca.

Con ingresos anuales por cerca de US$275.000 millones y alrededor de un tercio de sus ventas en EE.UU. basadas en productos importados, el monto potencial en juego es material, pero Costco no ha revelado la cifra; sí deja claro que no quiere quedar fuera de una eventual “fila de devoluciones” en la que ya se anotan firmas como Revlon, EssilorLuxottica, Kawasaki o Yokohama.

Contexto judicial: IEEPA bajo escrutinio y temor a quedar fuera del reembolso

La demanda se inserta en un momento en que la Corte Suprema ha mostrado escepticismo frente a la lectura expansiva que el gobierno hace de la IEEPA, mientras el sector privado busca blindarse jurídicamente en un entorno donde los aranceles han recaudado ya más de US$200.000 millones y distorsionado las cadenas de abastecimiento minorista.

El énfasis de Costco en el aspecto procesal y de plazos revela el temor a que, incluso si el máximo tribunal limita el alcance de la IEEPA o declara ilegales ciertos gravámenes de Trump, parte del sector privado quede sin capacidad formal de reclamar devoluciones completas por tecnicismos administrativos.

Estrategia operativa: ajustes en proveedores, marca propia y precios

Desde el punto de vista operativo, Costco ha ido desmontando parte del impacto de los aranceles con una estrategia híbrida:

Concentrar proveedores , buscando mayor poder de negociación y eficiencia en volumen.

Aumentar el peso de su marca propia Kirkland , que permite mayor control de márgenes y flexibilidad en la configuración de la cadena de suministro.

Cambiar países de origen cuando es viable , redirigiendo la producción hacia jurisdicciones con menores aranceles o mejor acceso al mercado estadounidense.

Redirigir productos a otros mercados, aprovechando la escala global para optimizar dónde se venden los bienes afectados por la política arancelaria.

Al mismo tiempo, Costco absorbe los sobrecostos en artículos básicos —como frutas frescas— para proteger la propuesta de valor a sus socios y traslada ajustes de precios a bienes menos esenciales, como flores. Esta combinación apunta a mantener la percepción de “precios bajos todos los días” en productos clave, preservando la fidelidad de los clientes incluso en un entorno de costos elevados.

Reacción del mercado: riesgo regulatorio, pero sin cambio de fondo en el caso de inversión

Esa mezcla de defensa legal y ajustes de negocio explica que la reacción bursátil sea, por ahora, contenida: las acciones de Costco avanzan apenas 0,2% en la sesión, con un rendimiento acumulado en el año cercano a -0,3%, lo que sugiere que el mercado lee la jugada más como gestión prudente de riesgo regulatorio que como un cambio de fondo en el caso de inversión de la compañía.

Para los inversores, el mensaje es doble: por un lado, Costco se posiciona para participar plenamente de cualquier devolución de aranceles que derive de un fallo adverso a la Casa Blanca; por otro, su capacidad de adaptar la cadena de suministro y proteger la percepción de valor refuerza la tesis de una empresa preparada para navegar entornos regulatorios complejos sin alterar drásticamente su propuesta al consumidor.

