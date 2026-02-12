Hermès supera expectativas con fuerte crecimiento trimestral en 4T

La fuerte demanda de los bolsos Birkin impulsó las ventas en casi todas las divisiones y regiones.

Hermès registró un crecimiento del 9,8% en el cuarto trimestre de 2025, superando las estimaciones del mercado.

La casa de lujo francesa Hermès anunció resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas, consolidando su posición como una de las empresas más resilientes de la industria del lujo en un contexto de desaceleración global del sector.

Ventas superan el consenso del mercado

Las ventas de Hermès aumentaron un 9,8% interanual a tipos de cambio constantes, alcanzando los EUR 4.100 millones en el cuarto trimestre de 2025, por encima del consenso que proyectaba un crecimiento del 8,24%.

El resultado representa una ligera aceleración respecto al trimestre anterior, que había registrado un incremento del 9,6%. Además, los ingresos operativos recurrentes del año también superaron las estimaciones de los analistas, reforzando la sólida ejecución financiera del grupo.

Tras la publicación de resultados, las acciones de Hermès subieron hasta un 3,4% en las primeras operaciones en la Bolsa de París. Antes del anuncio, el papel se mantenía prácticamente estable en lo que va del año.

Demanda por bolsos Birkin impulsa el crecimiento

El crecimiento de Hermès estuvo respaldado por la fuerte demanda de sus icónicos bolsos Birkin, considerados uno de los productos más exclusivos del mercado del lujo.

La compañía registró ganancias en todos los mercados y en la mayoría de sus líneas de productos, mostrando una capacidad de resistencia superior frente a la desaceleración que afecta a otros actores del sector.

Hermès ha logrado resistir mejor que competidores como LVMH, en parte porque atiende a una clientela ultra exclusiva. Su modelo de negocio se basa en mantener una oferta limitada para preservar la escasez y exclusividad, lo que le permite protegerse frente a los cambios en el gasto de consumidores aspiracionales que han reducido sus compras tras el auge post-pandemia.

Desempeño por categorías

Todas las divisiones de Hermès registraron resultados superiores a lo esperado en el trimestre, con excepción de la unidad de perfumería y belleza.

Artículos de cuero y talabartería: +14,6%



Otras líneas (joyería y artículos para el hogar): +12,9%



Listos para usar y accesorios: +7,1%



Relojes: +3,2%



Perfumes y belleza: -14,6%



El segmento de artículos de cuero, donde se incluyen los bolsos Birkin y Kelly, volvió a ser el principal motor de crecimiento, reafirmando el posicionamiento estratégico de la marca.

Además, la compañía ha aumentado los precios de sus productos entre un 5% y 6% en promedio en lo que va de 2026, según declaró el presidente ejecutivo Axel Dumas en conferencia telefónica, lo que podría seguir apoyando los márgenes.

Crecimiento sólido en todas las regiones

El crecimiento fue generalizado en términos geográficos, destacando el desempeño en mercados clave:

Otras áreas (incluye Oriente Medio): +13,5%



América: +12,1%



Japón: +11,2%



Europa: +9,5%



Asia-Pacífico: +8,0%

Este comportamiento evidencia la diversificación regional de Hermès, que logra compensar debilidades puntuales con fortaleza en otras áreas estratégicas.

Ventas alcanzan EUR 16.000 millones

En el ejercicio completo 2025, las ventas de Hermès crecieron un 8,9% interanual, alcanzando los EUR 16.000 millones, consolidando su trayectoria de expansión sostenida pese a la desaceleración del sector del lujo a nivel global.

Mientras varios competidores enfrentan presión en márgenes y demanda, Hermès continúa destacándose por su modelo basado en exclusividad, control de oferta y posicionamiento ultra premium.

Cifras clave de los resultados de Hermès del 2025

Ingresos: 16.002 millones de euros, +5,5% interanual y -0,02% frente a lo esperado

16.002 millones de euros, +5,5% interanual y -0,02% frente a lo esperado EBIT: 6.569 millones de euros, +6,8% interanual y +3,22% frente a lo esperado

6.569 millones de euros, +6,8% interanual y +3,22% frente a lo esperado Beneficio neto: 4.524 millones de euros, -1,7% interanual y +1,71% frente a lo esperado (El beneficio neto contable cayó 1,7% debido a un impuesto excepcional en Francia, excluyendo este impacto, habría subido un 5,5%)

Fuente: xStation5.

