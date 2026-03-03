Crisis del petróleo: por qué el Brent sube un 7% y qué pasaría si el Estrecho de Ormuz se cierra semanas

El mercado petrolero está enviando una señal ambivalente. Por un lado, reconoce el deterioro geopolítico tras el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán. Por otro, aún no incorpora plenamente un escenario de disrupción estructural de oferta. Sin embargo, los fundamentos físicos comienzan a tensionarse de forma más evidente.

Tras los ataques coordinados del fin de semana y la posterior escalada regional, el Brent llegó a avanzar más de un 10% durante el día, superando los 82 dólares por barril por primera vez en más de un año, antes de moderarse hacia la zona de 79 dólares. El movimiento fue significativo, pero todavía insuficiente para reflejar un escenario coherente con un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz. Actualmente, el Brent cotiza por encima de 83 dólares, con alzas superiores al 7%, mientras el WTI estadounidense se sitúa en torno a 73,7 dólares tras avanzar cerca de un 5,7%.

La divergencia entre la magnitud del evento geopolítico y la reacción del precio es el punto central del análisis. El mercado parece descontar una interrupción breve y contenida. Sin embargo, al examinar los datos físicos, esa aparente complacencia comienza a parecer vulnerable.

Por el Estrecho de Ormuz transitan aproximadamente 15 millones de barriles diarios de crudo y más de 4 millones de barriles diarios de productos refinados, gasolina, diésel y combustible de aviación, lo que equivale a cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Aunque formalmente el estrecho no ha sido declarado cerrado, el tráfico de petroleros se ha reducido drásticamente. Más de 150 buques permanecen retenidos o evitan ingresar al Golfo ante el riesgo de nuevos ataques. No se trata únicamente de narrativa geopolítica, es una cuestión logística.

Arabia Saudí se vio obligada a cerrar su mayor refinería doméstica, Ras Tanura, con capacidad de 550.000 barriles diarios, tras un ataque con drones. En febrero, Riad había elevado sus exportaciones hasta 7,17 millones de barriles diarios, el nivel más alto desde abril de 2023, posiblemente anticipando tensiones futuras. Ese margen exportador ahora se transforma en presión operativa.

Los productores del Golfo cuentan con inventarios, pero no son ilimitados. Arabia Saudí dispone de aproximadamente 82 millones de barriles en almacenamiento terrestre, equivalente al 56% de su capacidad. Con una producción cercana a 10 millones de barriles diarios y exportaciones en torno a 7 millones, el espacio disponible podría saturarse en aproximadamente diez días si las salidas marítimas continúan restringidas.

Emiratos Árabes Unidos y Kuwait almacenan alrededor de 34 y 28 millones de barriles respectivamente, más del 40% de su capacidad. Existe margen operativo, pero no es indefinido.

Existen alternativas parciales. Arabia Saudí puede redirigir hasta 5 millones de barriles diarios hacia el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, mediante el oleoducto Este-Oeste. Emiratos Árabes dispone de una infraestructura con capacidad aproximada de 1,5 millones de barriles diarios hacia Fujairah, fuera del estrecho. No obstante, ambas rutas operan cerca de su límite técnico y no compensan totalmente un bloqueo prolongado.

El interrogante clave no es si el mercado puede absorber unos días de disrupción. Con producción global elevada y la posibilidad de liberar reservas estratégicas en EE.UU. o China, un shock de corta duración es gestionable. La verdadera cuestión es la duración de la tensión.

Si el conflicto se extiende durante varias semanas, como ha insinuado la Casa Blanca, el impacto dejaría de ser principalmente psicológico para transformarse en un problema físico de oferta. El almacenamiento comenzaría a saturarse, forzando potenciales recortes de producción en origen. En ese punto, el mercado pasaría de descontar un evento transitorio a incorporar una revalorización estructural del barril.

Desde el punto de vista técnico, la dinámica reciente refuerza esta narrativa. En gráfico horario, el WTI había desarrollado una figura triangular tras el primer impulso alcista. La ruptura al alza se confirmó y el objetivo proyectado prácticamente se ha cumplido, con una expansión consistente posterior al breakout.

Fuente: xStation5

Ahora el mercado entra en una fase crítica. Tras una ruptura técnica exitosa, suele producirse una etapa de consolidación. Si en los próximos retrocesos el Brent y el WTI mantienen fortaleza, construyen mínimos crecientes y respetan soportes intermedios, podrían generarse nuevas oportunidades de incorporación al tramo alcista. La narrativa fundamental respalda este escenario: prima de riesgo geopolítico en expansión, infraestructura energética atacada y flujos marítimos restringidos. No obstante, el petróleo es particularmente sensible a los titulares.

Un anuncio creíble de escoltas navales efectivas, un alto el fuego parcial o señales claras de reapertura sostenida del Estrecho de Ormuz podrían desinflar rápidamente la prima de riesgo incorporada en el precio. Incluso con el Brent en 83 dólares, el mercado permanece lejos de niveles que reflejarían un cierre total y prolongado del paso estratégico. Actualmente, el mercado opera bajo una hipótesis central: que el episodio será intenso pero de corta duración.

Si esa hipótesis se valida, el movimiento actual podría consolidarse como un máximo de volatilidad dentro de un rango más amplio. Si, por el contrario, el bloqueo persiste y las tensiones físicas comienzan a materializarse, el ajuste alcista podría intensificarse significativamente.

Por ello, el comportamiento posterior a la ruptura técnica resulta determinante. Una consolidación firme por encima de los niveles superados, acompañada de retrocesos con demanda consistente, sugeriría que el mercado empieza a internalizar un shock menos transitorio. En cambio, una reversión rápida ante la pérdida de intensidad en los titulares reforzaría la narrativa de conflicto acotado.

El petróleo no responde exclusivamente al análisis técnico ni únicamente a la geopolítica; reacciona con mayor contundencia cuando ambos factores convergen. En el entorno actual, ambos elementos apuntan al alza. La incógnita es cuánto tiempo podrán permanecer alineados.