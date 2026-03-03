Gas natural: Europa en crisis de inventarios y Henry Hub ante su primera señal alcista desde enero

El mercado del gas natural atraviesa dos realidades claramente diferenciadas a ambos lados del Atlántico. En Europa, el TTF se disparó más de un 30% en una sola sesión tras el ataque a la principal instalación de exportación de gas natural licuado de Qatar y la interrupción en el Estrecho de Ormuz. Desde el viernes, los precios europeos acumulan un alza cercana al 80% y se sitúan en torno a los 57 €/MWh. Aunque aún lejos de los 343 €/MWh alcanzados en 2022, el movimiento vuelve a evidenciar la rapidez con la que este mercado puede tensionarse cuando desaparece la oferta marginal.

El problema europeo no se limita a Qatar, radica también en su punto de partida. Alemania inició marzo con apenas un 27% de almacenamiento, frente a un promedio histórico cercano al 64%. Países Bajos se sitúa en torno al 10%, muy por debajo del 48% habitual, mientras que Italia resiste alrededor del 50%, aunque igualmente inferior a la media. En conjunto, Europa presenta niveles cercanos al 30% frente al 54% típico para esta época del año. Es decir, enfrenta un posible choque de oferta con una posición de inventarios estructuralmente más débil que en 2022 en términos teóricos de volumen. Sin embargo, el Henry Hub responde a una dinámica distinta y ahí radica el elemento clave del análisis.

Estados Unidos es actualmente el mayor exportador de gas natural del mundo. Sus plantas operan prácticamente a plena capacidad, pero el sistema presenta características estructurales diferentes con amplia producción de petróleo de esquisto, almacenamiento menos tensionado y menor dependencia del flujo marginal internacional. Esto no implica inmunidad frente a shocks externos, sino una transmisión distinta de los mismos.

Desde el punto de vista técnico, el Henry Hub comienza a mostrar señales relevantes. Tras la caída iniciada el día 30 desde los máximos de finales de enero, el contrato mantenía una estructura claramente bajista, caracterizada por máximos y mínimos descendentes, presión vendedora sostenida y ausencia de reacciones consistentes.



Fuente: xStation5.

Ese patrón ha empezado a modificarse dado a que por primera vez, desde el inicio de la corrección, el precio altera su secuencia estructural en gráficos horarios y de cuatro horas. No se trata aún de una tendencia alcista consolidada, pero sí de un giro relativo en la estructura, algo que no se observaba desde finales de enero. El mercado ha dejado de generar mínimos decrecientes con facilidad y comienza a intentar construir una base técnica.

La referencia inmediata se sitúa en 3.114, nivel que actúa como resistencia clara. No es un umbral arbitrario, pero coincide con una zona donde previamente apareció oferta y donde el mercado debe validar si el cambio estructural es genuino o simplemente un rebote técnico dentro de una tendencia mayor todavía frágil.

Una ruptura y consolidación sostenida por encima de 3.114 alteraría el escenario. Este movimiento abriría la puerta a un nuevo tramo alcista, respaldado tanto por el reequilibrio técnico tras semanas de presión bajista como por el trasfondo internacional de tensión en el mercado del gas natural, que podría intensificar la competencia global por cargamentos estadounidenses.

En ese contexto, podría ofrecer oportunidades tácticas en movimientos de continuación, especialmente si el mercado configura pausas técnicas ordenadas en marcos intradía antes de extender el tramo.

Por el contrario, un rechazo claro en la zona de 3.114 mantendría el movimiento actual dentro de la categoría de simple pullback en una estructura aún vulnerable.

La divergencia con Europa es estructural. Allí, el problema es de inventarios bajos y alta dependencia de flujos globales. En Estados Unidos, el Henry Hub responde principalmente a factores domésticos como producción, clima y exportaciones. El shock en Qatar tensiona el mercado global, pero no implica automáticamente una crisis de suministro en EE.UU.

No obstante, si Asia incrementa compras para reemplazar volúmenes cataríes y redirige más cargamentos estadounidenses hacia ese mercado, el Henry Hub podría comenzar a descontar una mayor presión exportadora. No es un impacto inmediato, pero sí una variable que el mercado empieza a monitorear.

EN palabras simples, el Henry Hub muestra por primera vez desde finales de enero un intento de cambio estructural. La zona de 3.114 actúa como frontera técnica decisiva. Por encima, se abre la posibilidad de un nuevo tramo alcista con fundamentos propios, diferenciados del escenario europeo. Por debajo, el movimiento seguiría encuadrado como rebote técnico dentro de una estructura todavía frágil.

El gas natural no suele anticipar sus movimientos, simplemente redefine su estructura. Y en este momento, está en pleno intento de hacerlo.