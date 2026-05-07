Datadog sube +30% en su mejor sesión desde 2019 con ingresos récord y guidance sorpresivo

Datadog (DDOG.US) reportó esta mañana sus resultados del Q1 2026 y el mercado respondió con la mayor subida intradía de la acción desde septiembre de 2019. Lo que detonó el rally, además de los resultados sólidos, fue la revisión al alza del guidance anual, que superó las estimaciones del consenso por un margen inusualmente amplio para una compañía que históricamente ha sido conservadora en sus proyecciones.

Los números del trimestre

Los ingresos del Q1 2026 alcanzaron 1.006 millones de dólares, un crecimiento del 32% interanual y por encima de los 960 millones que esperaba el consenso. Es el primer trimestre en la historia de Datadog en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares de ingresos. El BPA no-GAAP fue de 0.60 dólares, frente al estimado de 0.51 dólares. El flujo de caja operativo llegó a 335 millones y el free cash flow a 289 millones, con un margen del 29%. La posición de liquidez es bastante sólida, con efectivo y valores negociables que totalizaron 4.8 mil millones de dólares al cierre del trimestre.

Gráfico de sorpresa en los beneficios por acción y estimaciones por trimestre. Fuente: SeekingAlpha.

La distinción entre GAAP y no-GAAP es relevante en el caso de Datadog. El margen operativo GAAP del 1% refleja una compensación en acciones de 197 millones de dólares en el trimestre, elemento recurrente en empresas de software de alto crecimiento que compiten agresivamente por talento. Excluida esa compensación, el margen operativo no-GAAP fue del 22%, consistente con el trimestre anterior y señal de que la estructura de costos operativos es estable pese al crecimiento de ingresos.

La base de clientes con ARR superior a 100.000 dólares llegó a 4.550, un crecimiento del 21% frente a las 3.770 de un año atrás. Ese indicador es el más relevante para medir la salud del negocio empresarial de la compañía, y su aceleración sugiere que Datadog está capturando contratos de mayor tamaño a medida que las empresas escalan sus proyectos de inteligencia artificial.

El guidance que provocó el rally

Fuente: Investor Relations Datadog.

El mercado ya esperaba un buen trimestre, lo que no esperaba era la magnitud de la revisión al alza del guidance. Para el conjunto del año 2026, Datadog proyecta ingresos de entre 4.30 y 4.34 mil millones de dólares, frente al consenso de 4.09 mil millones, una diferencia de más de 200 millones en el punto medio. El BPA no-GAAP para el año subió desde el techo anterior de 2.16 dólares hasta un rango de 2.36-2.44 dólares. Para el Q2 2026, la compañía guía ingresos de entre 1.07 y 1.08 mil millones, también por encima de las expectativas.

El CEO Olivier Pomel fue directo en la conferencia con inversores: la compañía está "construyendo agresivamente con y para la IA" y ha firmado contratos con dos de los mayores equipos de investigación en inteligencia artificial del mundo para gestionar sus flujos de trabajo de entrenamiento. Eso posiciona a Datadog no solo como un beneficiario indirecto del boom de IA sino como infraestructura crítica para las empresas que lo están construyendo.

IA como motor estructural

Los lanzamientos del trimestre refuerzan esa narrativa. Datadog lanzó a disponibilidad general su GPU Monitoring, herramienta que permite a las empresas optimizar el gasto y rendimiento de sus flotas de GPUs en proyectos de inteligencia artificial, con visibilidad unificada sobre costos y rendimiento vinculada directamente a los equipos que consumen esos recursos. En un entorno donde el cómputo de IA es el activo más escaso y costoso de la industria, esa herramienta tiene una propuesta de valor directa.

También lanzó el MCP Server con disponibilidad general, que conecta agentes de codificación con IA e IDEs con acceso en tiempo real a datos de observabilidad, y el Bits AI Security Analyst, que reduce el tiempo de investigación de amenazas hasta un 98% según la compañía. El reporte State of AI Engineering 2026 que publicó Datadog encontró que casi el 5% de las solicitudes a modelos de IA en producción fallan, con el 60% de esos fallos causados por límites de capacidad. Eso define el mercado que Datadog está capitalizando.

Análisis técnico de DDOG

El gráfico diario muestra que DDOG llegó a los resultados de hoy desde una posición técnica particularmente deprimida. La acción cayó desde máximos de noviembre de 2025 en torno a 196-205 dólares hasta mínimos de principios de abril de 2026 cerca de los 100-103 dólares, un drawdown de aproximadamente 50%. La recuperación previa a los resultados había llevado el precio hacia los 148 dólares, por encima de la SMA(50), pero aún por debajo de la SMA(200).

El gap de apertura de hoy en torno a los 186 dólares rompe con fuerza por encima de la SMA(200), que pasa a ser soporte relevante, y coloca a la acción a menos de 10 dólares de los máximos del rally de noviembre de 2025. Resistencia inmediata en la zona de 196-200, máximo del rebote previo visible en el gráfico. Una consolidación por encima de 180-183 durante las próximas sesiones abriría camino hacia los máximos históricos cerca de 205. En el escenario bajista, un cierre por debajo de 155 reabriría el debate sobre si el gap de hoy se sostiene o retrocede hacia la zona de la SMA(200).

Fuente: xStation5.