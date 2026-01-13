Datos de inflación del IPC en EE. UU.

- El calendario económico de la jornada está marcado por Estados Unidos.
- El calendario económico de la jornada está marcado por Estados Unidos.
El calendario económico de hoy está bastante concentrado. Los únicos datos destacables se publicarán en la segunda mitad del día, incluyendo el informe de inflación del IPC de EE. UU., así como el informe de ventas de viviendas nuevas en EE. UU., cuyo impacto en el mercado es significativamente menor.
Calendario económico detallado:
- 14:30h - Inflación del IPC de EE. UU. (diciembre)
- 16:00h - Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (septiembre)
Sentimiento mixto en Europa, descensos en los índices de EE. UU.
Los consumidores estadounidenses siguen gastando a finales de 2025 📈📌
⌚Boletín Diario de Mercados (14.01.2026)
Ethereum toma impulso y se suma al repunte de las criptomonedas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.