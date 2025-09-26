El calendario económico para el final de la semana es particularmente interesante. Se espera que la información más importante se publique en la segunda mitad del día. La atención se centrará principalmente en los datos sobre el PCE y los ingresos en Estados Unidos. Desde la perspectiva de las futuras decisiones de la Fed, los datos del PCE tendrán el mayor impacto hoy.

Calendario económico detallado:

09:00, España – Datos del PIB:

PIB (t/t) (T2): previsión 0,7%; anterior 0,6%

PIB (a/a): previsión 2,8%; anterior 2,8%

14:30, Estados Unidos – Informe sobre el gasto del consumidor estadounidense:

Gasto del consumidor (m/m): previsión 0,5%; anterior 0,5%

PCE subyacente (m/m): previsión 0,2%; anterior 0,3%

PCE (m/m): previsión 0,3%; anterior 0,2%

PCE subyacente (a/a): previsión 2,9%; anterior Anterior: 2,9%

PCE (interanual): pronóstico: 2,7%; anterior: 2,6%

14:30, Canadá – Datos del PIB:

PIB de julio: pronóstico: 0,1%; anterior: -0,1%

15:00, Estados Unidos – Discurso del presidente de la Reserva Federal de Richmond (Tom Barkin)

16:00, Estados Unidos – Informe de la Universidad de Michigan

Índice de la Universidad de Michigan: pronóstico: 55,4; anterior: 58,2

Expectativas de inflación a corto plazo: pronóstico: 4,8%; anterior: 4,8%

Expectativas de inflación a largo plazo: pronóstico: 3,9%; anterior: 3,5%

19:00, Estados Unidos – Recuento de plataformas petrolíferas en EE. UU.

19:00, Estados Unidos – Discurso público de la gobernadora de la Reserva Federal (Michelle Bowman)