El calendario económico para el final de la semana es particularmente interesante. Se espera que la información más importante se publique en la segunda mitad del día. La atención se centrará principalmente en los datos sobre el PCE y los ingresos en Estados Unidos. Desde la perspectiva de las futuras decisiones de la Fed, los datos del PCE tendrán el mayor impacto hoy.
Calendario económico detallado:
09:00, España – Datos del PIB:
- PIB (t/t) (T2): previsión 0,7%; anterior 0,6%
- PIB (a/a): previsión 2,8%; anterior 2,8%
14:30, Estados Unidos – Informe sobre el gasto del consumidor estadounidense:
- Gasto del consumidor (m/m): previsión 0,5%; anterior 0,5%
- PCE subyacente (m/m): previsión 0,2%; anterior 0,3%
- PCE (m/m): previsión 0,3%; anterior 0,2%
- PCE subyacente (a/a): previsión 2,9%; anterior Anterior: 2,9%
- PCE (interanual): pronóstico: 2,7%; anterior: 2,6%
14:30, Canadá – Datos del PIB:
- PIB de julio: pronóstico: 0,1%; anterior: -0,1%
15:00, Estados Unidos – Discurso del presidente de la Reserva Federal de Richmond (Tom Barkin)
16:00, Estados Unidos – Informe de la Universidad de Michigan
- Índice de la Universidad de Michigan: pronóstico: 55,4; anterior: 58,2
- Expectativas de inflación a corto plazo: pronóstico: 4,8%; anterior: 4,8%
- Expectativas de inflación a largo plazo: pronóstico: 3,9%; anterior: 3,5%
19:00, Estados Unidos – Recuento de plataformas petrolíferas en EE. UU.
19:00, Estados Unidos – Discurso público de la gobernadora de la Reserva Federal (Michelle Bowman)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.