El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Johnson, advierte sobre riesgo de cierre prolongado del gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Johnson, declaró hoy: "(...) soy menos optimista sobre el fin del cierre gubernamental."
Un cierre prolongado del gobierno estadounidense parece estar presionando a la economía del país, aumentando la incertidumbre en los mercados. Los futuros sobre el índice del dólar estadounidense (USDIDX) caen hoy tras alcanzar un nivel de resistencia clave cerca de la media móvil exponencial de 200 periodos (EM200, línea roja).
Fuente: xStation5
