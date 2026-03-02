Datos manufactureros de EE.UU. superan expectativas

- La actividad manufacturera en EE.UU. se mantiene en expansión y supera previsiones.
- El fuerte repunte del componente de precios refuerza las señales de presión inflacionaria en el sector industrial.
02.03.2026 – PMI Manufacturero de EE.UU. (febrero):
Publicado: 51,6 (Esperado: 51,2 | Anterior: 51,2)
02.03.2026 – ISM Manufacturero de EE.UU. (febrero):
Empleo: 48,8 (Anterior: 48,1)
PMI: 52,4 (Esperado: 51,7 | Anterior: 52,6)
Precios: 70,5 (Esperado: 60,6 | Anterior: 59)
Hoy se publica el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU.
