Lecturas del PMI en el punto de mira

Calendario del día
Los contratos de futuros indican una apertura a la baja para la sesión bursátil europea. Esto se debe a la preocupación de los inversores por el impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado a países como Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Chipre.
En el calendario macroeconómico, los informes más importantes a tener en cuenta son los datos del PMI y del ISM de EE. UU.
Cierre de mercado: Wall Street sube impulsado por datos económicos
Fuerte lectura del ISM de servicios: la actividad crece al ritmo más alto desde 2022
Cómo la bolsa de Corea del Sur cayó a pedazos tras subir 50% en dos meses
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.