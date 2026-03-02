Leer más
05:04 · 2 de marzo de 2026

Lecturas del PMI en el punto de mira

-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita

Calendario del día

 

Los contratos de futuros indican una apertura a la baja para la sesión bursátil europea. Esto se debe a la preocupación de los inversores por el impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado a países como Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Chipre.
En el calendario macroeconómico, los informes más importantes a tener en cuenta son los datos del PMI y del ISM de EE. UU.

 

4 de marzo de 2026, 17:39

Cierre de mercado: Wall Street sube impulsado por datos económicos
4 de marzo de 2026, 16:35

🔴 Seminario de cómo enfrentar la volatilidad
4 de marzo de 2026, 13:03

Fuerte lectura del ISM de servicios: la actividad crece al ritmo más alto desde 2022
4 de marzo de 2026, 12:55

Cómo la bolsa de Corea del Sur cayó a pedazos tras subir 50% en dos meses

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.