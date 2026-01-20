Leer más
04:30 · 20 de enero de 2026

Datos mixtos del mercado laboral en Reino Unido

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • La cifra desestacionalizada indica una disminución de 43.000 puestos de trabajo

La variación del empleo en el Reino Unido subió en algo menos de 18.000 puestos de trabajo, frente a las expectativas de casi 19.000 y cerca de 20.000 del informe anterior. Sin embargo, la cifra desestacionalizada indicó una disminución mucho mayor, de -43.000, en comparación con la previsión de -20.000 y los -38.000 previstos anteriormente. El crecimiento salarial aumentó hasta el 4,7 % interanual, ligeramente por encima del consenso del 4,6 % y sin cambios respecto a la lectura anterior.

Por su parte, los datos de inflación del IPC de Alemania mostraron una disminución del -2,5 % interanual, frente a las expectativas del -2,4 %. Mensualmente, el dato coincidió con las previsiones del -0,2 %, y la caída de los precios se aceleró desde el 0,0 % anterior.

Cotización del par euro-libra esterlina

 

Fuente : Plataforma de XTB

22 de enero de 2026, 09:39

⌚Boletín Diario de Mercados (22.01.2026)
22 de enero de 2026, 04:58

¿Precio del Ethereum en tendencia bajista?
22 de enero de 2026, 04:50

Calendario del día : PIB en EE. UU. y actas de la última reunión del BCE
22 de enero de 2026, 04:42

¿Qué podemos esperar en el precio del oro?

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.