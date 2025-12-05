DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado

La sesión europea de fin de semana avanza en un tono positivo. La mayoría de los índices del viejo continente registran alzas moderadas. Lidera el movimiento el DAX alemán, con contratos del índice subiendo más de un 0,6%. Otros índices de Europa Occidental limitan las alzas a alrededor del 0,4%.

Una serie de datos macroeconómicos favorables permite a los inversores proyectar una trayectoria de crecimiento más sólida para la región.

Datos macroeconómicos:

Hoy se publicó la lectura del PIB de la Eurozona . La tasa de crecimiento anual se mantuvo estable en 1,4% , mientras que el crecimiento trimestral se aceleró a 0,3% frente al 0,2% esperado .

Los pedidos de fábricas en Alemania aumentan con fuerza, un 1,5% frente al 0,3% estimado . El impulso también es visible en términos anuales.

En Francia, el déficit comercial continúa reduciéndose y la producción industrial subió 0,2% , superando la contracción de 0,2% que se esperaba.

Hacia el cierre de la sesión europea, los inversores conocerán el dato de inflación PCE de EE. UU., una de las métricas más relevantes para la Reserva Federal, y cualquier sorpresa podría influir significativamente en la trayectoria prevista de recortes por parte de la Fed.

DE40 (D1)

Fuente: xStation5

El precio en el gráfico mantiene su tendencia alcista, con los compradores logrando superar otra zona de resistencia, Fibo 50, y avanzando hacia Fibo 38,2, donde una línea de tendencia bajista agrega presión adicional. Superar el siguiente nivel podría abrir el camino para poner a prueba los máximos recientes. No obstante, una pérdida de impulso por parte de los compradores en los niveles actuales podría inducir una corrección hacia Fibo 78,6. Los inversores deben seguir de cerca las medias móviles EMA50 y EMA100, además del RSI, que continúa en ascenso.

Noticias corporativas:

Alstom – La compañía ferroviaria francesa recibió una recomendación positiva de un banco de inversión. La acción sube más de un 2%.

Renk – El fabricante alemán de sistemas de transmisión, enfocado en vehículos militares, recibió también una recomendación positiva de un banco de inversión. La acción registra un alza superior al 3%.

Hensoldt – La empresa alemana de defensa cae más de un 2%, en medio de preocupaciones de inversores y analistas sobre sus métricas de valoración.

UCB – La biotecnológica presentó previsiones de crecimiento del EBITDA superiores al 30%, con la acción avanzando más de un 5%.

Swiss Re – La reaseguradora suiza retrocede más de un 4% tras publicar previsiones consideradas decepcionantes para el próximo año.

