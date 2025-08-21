¿Decidirá el Departamento de Justicia destituir a la integrante de la Reserva Federal Cook? ❓🏛️

El Departamento de Justicia ha instado al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a destituir a la gobernadora Lisa Cook debido a presuntas irregularidades hipotecarias relacionadas con propiedades de su propiedad en Michigan y Georgia. Esta medida se produce tras el envío del caso a un tribunal penal por parte de un regulador inmobiliario designado por Trump, lo que reavivó el interés en la figura de Cook poco después de que el expresidente Trump exigiera públicamente su renuncia.

Según algunas fuentes, el trasfondo de estas demandas radica en los esfuerzos de Trump por influir en la Reserva Federal, especialmente en un contexto en el que presiona a Powell para reducir las tasas de interés antes de las elecciones de 2025. Si Cook es destituida, Trump tendrá la oportunidad de nombrar a alguien más afín a una política de recortes agresivos de las tasas, lo que acercaría la composición de la Junta de Gobernadores de la Fed a sus preferencias. De forma significativa, la salida de Cook consolidaría una mayoría de responsables de decisiones dentro de la Fed nombrados durante el mandato de Donald Trump.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Según la ley, un miembro de la Junta de la Reserva Federal solo puede ser destituido por una “causa justificada”, lo que habitualmente requiere pruebas de conducta indebida grave. Aunque las acusaciones contra Cook están oficialmente relacionadas con irregularidades hipotecarias, parecen estar estrechamente vinculadas a la campaña continua de Trump para ejercer presión política sobre la Fed a fin de flexibilizar la política monetaria. Por el momento, el mercado de divisas, y en particular su reacción ante esta noticia, no indica que el mercado esté excesivamente preocupado por esta información.

El dólar estadounidense sigue siendo una de las divisas con mejor desempeño en la sesión de hoy.

Fuente: xStation