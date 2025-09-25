Leer más
USDIDX

USDIDX - Índices

Instrumento cuyo precio se basa en cotizaciones del contrato por índice que refleja el valor del dólar estadounidense en relación con una cesta de monedas extranjeras.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
INFO DEL INSTRUMENTO

Opere CFDs sobre USDIDX

0.012
1%
1:100
-
-
Las ventas de viviendas existentes en EE....

25 de septiembre de 2025

El índice de la Fed de Richmond en EE. UU....

23 de septiembre de 2025

Comentarios de Goolsbee de la Fed sobre recorte...

23 de septiembre de 2025
¿3 estrategias para negociar sobre el USFANG?

2 minute(s) Índices

Índices Bursátiles: Definiciones Esenciales para Entender el Mercado

3 minute(s) Índices

Trading en NASDAQ - ¿Cómo invertir en el índice NASDAQ (US100)?

13 minute(s) Investire
XTB ofrece CFDs sobre índices

Los índices y las acciones no son lo mismo. Un índice es una medida estadística del cambio en una cartera de acciones o de un mercado. No es en sí mismo una acción, sino más bien un compuesto del comportamiento de un grupo de acciones. Las acciones, por otro lado, son valores individuales que representan la propiedad de una empresa en particular.

No existe un índice definido como el "mejor" para operar. El mejor índice para operar depende de tus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y otros factores personales. Algunos índices populares para invertir incluyen el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones Industrial Average.

Es difícil clasificar los índices, ya que los diferentes índices están diseñados para rastrear diferentes tipos de segmentos de mercado y tienen diferentes metodologías. Algunos de los índices más conocidos incluyen: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225.

Es posible operar FOREX y operar índices, pero son mercados bastante diferentes. FOREX trata sobre el comercio de divisas, mientras que los índices representan el rendimiento de un grupo de acciones. No es posible decir si uno es "mejor" que el otro, ya que la elección de qué mercado operar dependerá de los objetivos y la tolerancia al riesgo del operador individual.

