FAQ

XTB ofrece CFDs sobre índices

¿Son los índices lo mismo que las acciones? Los índices y las acciones no son lo mismo. Un índice es una medida estadística del cambio en una cartera de acciones o de un mercado. No es en sí mismo una acción, sino más bien un compuesto del comportamiento de un grupo de acciones. Las acciones, por otro lado, son valores individuales que representan la propiedad de una empresa en particular.

¿Cuál es el mejor índice para invertir? No existe un índice definido como el "mejor" para operar. El mejor índice para operar depende de tus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y otros factores personales. Algunos índices populares para invertir incluyen el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones Industrial Average.

¿Cuáles son los mejores 5 índices? Es difícil clasificar los índices, ya que los diferentes índices están diseñados para rastrear diferentes tipos de segmentos de mercado y tienen diferentes metodologías. Algunos de los índices más conocidos incluyen: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225.