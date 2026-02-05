Decisión Banxico hoy: mercado espera tasa sin cambios

La inflación general repuntó a 3,77% en enero por la "cuesta de enero" y nuevos aranceles a importaciones chinas.

Se espera que el Banco de México mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia en 7% este jueves, poniendo fin temporalmente a un ciclo de flexibilización que ha reducido los costos de financiamiento desde niveles de dos dígitos. La inflación subyacente en 4,47% (por encima del límite superior del rango objetivo) respalda la cautela de las autoridades monetarias.

Consenso unánime anticipa pausa

Los 27 economistas encuestados por Bloomberg anticipan que el banco central mantendrá la tasa sin modificaciones, una decisión que refleja la preocupación por las persistentes presiones sobre los precios. La inflación subyacente, que excluye alimentos y combustibles volátiles, se mantiene en 4,47%, por encima del límite superior del rango objetivo del banco.

El mes pasado, Banxico indicó en su informe del programa monetario de 2026 que probablemente haría una pausa en febrero y que posteriormente reanudaría la flexibilización a un ritmo más lento.

El banco central inició el ciclo de flexibilización en marzo de 2024, cuando la tasa de referencia se ubicaba en 11,25%.

Fuente: Tradingeconomics

Inflación repunta por "cuesta de enero" y nuevos aranceles

La tasa de inflación de México se aceleró al 3,77% en las dos primeras semanas de enero, por debajo del 3,87% estimado pero por encima del 3,66% de finales de diciembre. Para todo enero, los analistas esperan una inflación general de 3,83% anual, un repunte respecto al 3,69% de diciembre.

El aumento responde a la llamada "cuesta de enero", que trajo incrementos en los precios de refrescos, jugos y cigarros derivados de ajustes en el impuesto contemplados en la Miscelánea Fiscal 2026. Adicionalmente, desde el 1 de enero México comenzó a cobrar aranceles de entre 5% y 50% a 1.463 fracciones arancelarias provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluyendo, vehículos, vestidos, metales, electrodomésticos, juguetes y textiles, principalmente de China.

Las autoridades monetarias afirmaron que considerarán el impacto inflacionario de estos nuevos gravámenes al decidir sobre futuras modificaciones de tasas, aunque la junta directiva prevé que el efecto en precios será limitado.

Credibilidad del banco central en cuestión

Banxico aún pronostica que la inflación convergerá hacia el objetivo de 3% en el tercer trimestre, aunque este cronograma ha generado escepticismo. El subgobernador Jonathan Heath ha señalado que esta proyección "poco realista" ha dañado la credibilidad de la institución, y ha discrepado en varias reuniones recientes abogando por pausar los recortes ante la persistente inflación subyacente.

A pesar de la inflación persistente, las autoridades continuaron reduciendo los costos de financiamiento alegando la debilidad de la actividad económica. México se expandió tan solo 0,5% el año pasado, lastrado por la incertidumbre comercial, los aranceles punitivos de Estados Unidos y la escasa inversión.

Si bien Banxico prevé que la inversión se mantendrá débil hasta al menos el segundo semestre de 2026, proyecta un crecimiento más rápido este año y una continua fortaleza de las exportaciones. "Los fundamentos macroeconómicos se mantienen sólidos", afirmó el banco en su informe de política monetaria.

Próximo recorte esperado en mayo

La mayoría de los analistas espera que Banxico continúe con la pausa en la reunión de marzo y que sea hasta mayo cuando ocurra el primer ajuste a la baja, en una magnitud de 25 puntos base que llevaría el referencial a 6,75%.

El pronóstico mediano para la tasa hacia fines de 2026 se mantiene en 6,50%, mientras que para 2027 la expectativa mediana también es de 6,50%, con estimaciones que oscilan entre 7% y 6%.

El par USDMXN cotiza esta mañana en torno a 17,390, con una pérdida de 0,26% frente al cierre de 17,3267 del miércoles. La divisa se debilita mientras los operadores se preparan para la decisión de Banxico, moviéndose en un rango entre 17,2995 y 17,4096 unidades por dólar.

Análisis técnico USDMXN

El par USD/MXN mantiene una estructura bajista predominante al cotizar claramente por debajo de las medias móviles exponenciales de 50 y 200 periodos, aunque muestra señales evidentes de agotamiento en la presión vendedora. El precio ha establecido un soporte crítico y validado en la zona de 17.1267, nivel que ha respetado recientemente frenando la caída. Esta configuración sugiere que, a pesar de la tendencia principal a la baja, el impulso vendedor está perdiendo fuerza, lo que podría dar paso a un rebote técnico correctivo hacia la resistencia dinámica de la media de 50 periodos o una fase de consolidación lateral.

Fuente: xStation5

__________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí