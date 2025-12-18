Decisión de tipos del BCE a las 14:15

La atención del mercado se centra hoy en las decisiones sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra (BOE) y el Banco Central Europeo (BCE). En cuanto al mercado americano, hoy conoceremos el informe de inflación del IPC de EE. UU. correspondiente al mes de noviembre.
Calendario económico del día
13:00 - Decisión de tipos de interés del Reino Unido
14:15 - Decisión de tipos de interés del BCE
- Se espera que el tipo principal se mantenga sin cambios en el 2,15%.
14:30 - Informe de inflación del mes de noviembre en EE. UU.
- IPC: Pronóstico 3,1% interanual. Anterior 3,0%.
- IPC: Pronóstico 0,3% intermensual. Anterior 0,3%.
- IPC subyacente: Pronóstico 0,3% intermensual. Anterior 0,2%.
- IPC subyacente: Pronóstico 3,0% interanual. Anterior 3,0%.
14:30 - Informe de empleo en EE.UU.
- Solicitudes de subsidio por desempleo continuas: Pronóstico: 1.930.000. Anterior: 1.838.000.
- Solicitudes de subsidio por desempleo (promedio de 4 semanas): Anterior: 216.750.000.
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Pronóstico: 224.000. Anterior: 236.000.
Economía colombiana crece 2,95% en octubre: el ISE del Dane confirma senda alcista
Confianza del consumidor en EE. UU. decepciona según la Universidad de Michigan
⌚Boletín Diario de Mercados
Dólar en Chile hoy 19 de Diciembre: apertura cerca de $910 y el mercado mira el rango 906-917
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.