- El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación de las NFP.
- La publicación podría reducir las expectativas de recortes de tipos de la FED.
- El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación de las NFP.
- La publicación podría reducir las expectativas de recortes de tipos de la FED.
El calendario económico de hoy presenta una de las publicaciones más importantes del mes: el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. Si bien los participantes del mercado siguen centrados principalmente en la evolución de Oriente Medio, la robustez de los datos de hoy podría reducir aún más las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Cabe destacar que el anterior informe de NFP sorprendió significativamente al alza, a pesar de las previsiones pesimistas, y el último informe de ADP alcanzó su nivel más alto en varios meses.
Calendario económico del día
-
10:00 AM (GMT) Eurozona – PIB del 4T 2025 (Final): Estimación: 1,3 % interanual (Anterior: 1,4 % interanual).
-
1:30 PM (GMT) EE. UU. – Nóminas no agrícolas (feb.): Estimación: 60.000 (Anterior: 130.000).
-
1:30 PM (GMT) EE. UU. – Tasa de desempleo (feb.): Estimación: 4,3 % (Anterior: 4,3 %).
-
1:30 PM (GMT) EE. UU. – Salario medio por hora (feb.): Estimación: 3,7 % interanual (Anterior: 3,7 % interanual).
-
1:30 PM (GMT) EE. UU. – Ventas minoristas (feb.): Estimación: -0,3 % intermensual (Anterior: 0,0 % intermensual).
-
1:30 PM (GMT) EE. UU. – Ventas minoristas subyacentes (feb.): Estimación: 0,1 % intermensual (Anterior: 0,0 % intermensual).
Dólar en Colombia Hoy: ¿Por qué sube el dólar? Elecciones, inflación y señales mixtas desde EE.UU. presionan al peso colombiano
ÚLTIMA HORA: El informe NFP de EE.UU. resulta mucho más débil de lo esperado y el Nasdaq 100 retrocede
🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU
Dólar Hoy en Chile: la inflación marca su nivel más bajo desde 2020 y el dólar sigue subiendo con la tensión en Oriente Medio de fondo
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.