Dell se dispara y la IA se apunta la victoria

- Dell consolida su posición como uno de los ganadores del nuevo ciclo de infraestructura de IA.
- El negocio ligado a centros de datos se convierte en el motor claro del crecimiento y del sentimiento positivo.
- La compañía refuerza su narrativa de solidez combinando expansión estratégica con retornos atractivos al accionista.
- El impulso técnico mejora con una estructura alcista que respalda el cambio de tendencia.
Dell Technologies presentó los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2026, registrando ingresos, beneficios y flujo de caja récord. La compañía también presentó una guía muy sólida para el año fiscal 2027, impulsada por el rápido crecimiento de su segmento de servidores optimizados para IA. La reacción del mercado fue claramente positiva, con la acción subiendo un 12% en el after‑hours.
Los resultados confirman que Dell se está transformando cada vez más de un fabricante tradicional de PC en un proveedor clave de infraestructura de centros de datos y soluciones de IA. El grupo Infrastructure Solutions Group (ISG) es ahora responsable de la mayor parte del impulso de crecimiento de la compañía, con ingresos trimestrales de servidores optimizados para IA aumentando más del 300% interanual.
Dell reportó más de 64.000 millones de dólares en pedidos de servidores de IA en el FY2026 y entró en el nuevo año fiscal con una cartera de pedidos de 43.000 millones, lo que indica una fuerte visibilidad de ingresos para los próximos trimestres.
Puntos clave de los resultados de Dell
Los inversores reaccionaron positivamente principalmente a la guía ambiciosa pero creíble para el año fiscal actual, que supera claramente el consenso del mercado. Especialmente significativo es el esperado doble de ingresos por servidores de IA hasta unos 50.000 millones USD.
La fuerte generación de caja, el aumento del dividendo y la ampliación del programa de recompra de acciones refuerzan aún más la valoración de la compañía. Como resultado, Dell es vista cada vez más como uno de los principales beneficiarios del boom global de inversión en infraestructura de IA.
Año fiscal completo FY2026:
-
Ingresos: 113.500 millones USD (+19% interanual), récord de la compañía
-
GAAP EPS: 8,68 USD (+36% interanual)
-
Non‑GAAP EPS: 10,30 USD (+27% interanual)
-
Flujo de caja operativo: 11.200 millones USD (récord)
-
Capital devuelto a accionistas: 7.500 millones USD
-
Aumento del dividendo del 20% y ampliación de la autorización de recompra de acciones en 10.000 millones USD
Cuarto trimestre FY2026:
-
Ingresos: 33.400 millones USD (+39% interanual), por encima de expectativas
-
GAAP EPS: 3,37 USD (+57% interanual)
-
Non‑GAAP EPS: 3,89 USD (+45% interanual), por encima del consenso
-
Flujo de caja operativo: 4.700 millones USD (récord trimestral)
Infrastructure Solutions Group (ISG):
-
Ingresos anuales: 60.800 millones USD (+40% interanual)
-
Ingresos trimestrales: 19.600 millones USD (+73% interanual)
-
Ingresos Q4 de servidores optimizados para IA: 9.000 millones USD (+342% interanual)
-
Ingreso operativo anual: 7.100 millones USD (+27% interanual)
Client Solutions Group (CSG):
-
Ingresos anuales: 51.000 millones USD (+5% interanual)
-
Ingresos trimestrales: 13.500 millones USD (+14% interanual)
-
Segmento comercial: +16% interanual en Q4
-
Segmento de consumo: plano interanual
Guía FY2027:
-
Ingresos: 138–142 mil millones USD (punto medio 140 mil millones, +23% interanual)
-
GAAP EPS: 11,52 USD (+33% interanual)
-
Non‑GAAP EPS: 12,90 USD (+25% interanual)
-
Ingresos de servidores de IA: aproximadamente 50.000 millones USD (+103% interanual)
-
Ingresos Q1 FY2027: 34.700–35.700 millones USD, muy por encima de expectativas
Cotización de las acciones de Dell
Las acciones de Dell suben casi un 12% hoy, y el gráfico muestra una posible formación alcista similar a un patrón de cabeza y hombros invertido.
