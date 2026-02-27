La sesión en el mercado estadounidense finalizó ayer con caídas generalizadas. El S&P 500 bajó un 0,54%, el Nasdaq 100 retrocedió un 1,18%, mientras que el Dow Jones fue el único que cerró la jornada con una subida simbólica.

El sector tecnológico se mantuvo bajo una presión considerable, con Nvidia especialmente afectada. El motivo de la corrección fue el temor del mercado a un estallido de burbuja en el sector de la inteligencia artificial.

Hace dos días Nvidia publicó un informe en el que presumía de ingresos y beneficios récord, en parte como resultado de la enorme inversión de las grandes tecnológicas. Los mercados temen que el nivel actual de ingresos sea difícil de mantener, al igual que la elevada inversión.

Informes económicos

La inflación en Tokio se desaceleró al 1,8% interanual en febrero, situándose por debajo del objetivo del 2% del Banco de Japón por primera vez en 16 meses, aunque los indicadores básicos (excluyendo alimentos frescos y energía) siguen apuntando a una persistente presión sobre los precios.

Las ventas minoristas superaron las previsiones en enero, lo que indica resiliencia del consumo, mientras que la producción industrial decepcionó en relación con las expectativas, lo que apunta a un panorama dispar de la actividad económica a principios de año.

Por su parte, el Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de referencia USD/CNY para hoy en 6,9228, frente a una estimación de 6,8428. Además, el Banco de China elevó su reserva de riesgo cambiario para enfriar el yuan.

Los índices asiáticos bajan mayoritariamente de manera suave dando continuidad a la corrección en el sector tecnológico en Wall Street, pero febrero se mantiene en terreno positivo, especialmente en Corea y Japón.

Otros mercados

Block anunció la reducción de más de 4.000 puestos de trabajo (el 40% de su plantilla actual), transformándose en equipos más pequeños basados ​​en inteligencia artificial para aumentar la eficiencia operativa. Los inversores respondieron positivamente tanto a la reestructuración como a los resultados financieros, lo que se tradujo en un aumento de aproximadamente el 25% en el precio de las acciones tras el cierre de la jornada.

En el mercado de metales preciosos, el oro roza los 5.200 dólares mientras que la plata repunta un 2,2% y recupera los 90 dólares. En paralelo, el sentimiento en el mercado de criptomonedas es muy cauto en este inicio de sesión, con movimientos por debajo de una décima.

Aunque hay indicios de cierto progreso en las conversaciones derivadas de Oriente Medio, todavía no hay avances concretos que puedan cambiar significativamente la situación geopolítica. Los mercados se mantienen a la espera de declaraciones firmes y decisiones concretas, no solo señales diplomáticas de un "diálogo constructivo".