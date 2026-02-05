Desastre para las acciones de Volvo: ¿el fin de una marca icónica?

- El desplome de Volvo Cars refleja un golpe severo a la confianza del mercado: resultados débiles, presión competitiva y un 2026 sin catalizadores claros reavivan las dudas sobre la viabilidad del negocio de autos eléctricos, poniendo a prueba el futuro de una marca histórica en plena transición del sector.
- El desplome de Volvo Cars refleja un golpe severo a la confianza del mercado: resultados débiles, presión competitiva y un 2026 sin catalizadores claros reavivan las dudas sobre la viabilidad del negocio de autos eléctricos, poniendo a prueba el futuro de una marca histórica en plena transición del sector.
Las acciones del fabricante de automóviles Volvo se desplomaron más del 20% hoy en una sola sesión. Esta es una de las mayores caídas en la historia de la compañía; en sus mínimos, la caída llegó a alcanzar el 28%. Cabe destacar que la reacción negativa se limita exclusivamente a "Volvo Cars", la filial responsable exclusivamente de la producción de automóviles de pasajeros. La propia "Volvo", que fabrica camiones y autobuses, no ha reaccionado a las últimas noticias del mercado.
¿Qué preocupó a los inversores?
Los resultados del cuarto trimestre de 2025 fueron desastrosos. Los beneficios cayeron más del 60% interanual y superaron ampliamente las expectativas de los inversores. El BPA se situó en tan solo 0,43 coronas suecas, frente a las 1,52 coronas suecas previstas.
Los ingresos también decepcionaron, aunque no en la misma medida. Disminuyeron un porcentaje interanual de 94.400 millones de coronas suecas, frente a las expectativas de alrededor de 100.000 millones de coronas suecas.
La gerencia no pudo proporcionar a los inversores información que pudiera mejorar la confianza. Muchos programas de subsidios para vehículos eléctricos han finalizado, mientras que los márgenes y las ventas siguen bajo presión debido a la competencia extranjera y las guerras comerciales. Los representantes de la compañía no ocultaron que el año pasado fue difícil y que el próximo, 2026, no pinta mejor.
La acción ha mantenido una fuerte tendencia bajista durante años. Recientemente experimentó un repunte y mostró indicios de un cambio de tendencia, pero tras los últimos resultados, la mayor parte de esas ganancias se han disipado. Los alcistas aún cuentan con el impulso de las medias móviles exponenciales (EMA) a su favor.
