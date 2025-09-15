El inicio de la semana se presenta relativamente tranquilo. Aunque Fitch ha decidido rebajar la calificación de Francia, los contratos de futuros sobre índices europeos están ganando terreno antes de la apertura del mercado al contado en el Viejo Continente. El calendario macroeconómico de hoy está relativamente vacío, pero veremos algunas lecturas interesantes. El índice Empire State de Nueva York y el discurso de Lagarde (19:30) desde el BCE centran la atención del día.
