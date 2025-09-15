Leer más

Discurso de Lagarde

04:02 15 de septiembre de 2025

El inicio de la semana se presenta relativamente tranquilo. Aunque Fitch ha decidido rebajar la calificación de Francia, los contratos de futuros sobre índices europeos están ganando terreno antes de la apertura del mercado al contado en el Viejo Continente. El calendario macroeconómico de hoy está relativamente vacío, pero veremos algunas lecturas interesantes. El índice Empire State de Nueva York y el discurso de Lagarde (19:30) desde el BCE centran la atención del día.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

